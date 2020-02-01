FLASH! – DOPO L’IGNOBILE CAZZATA SUL PONTE MORANDI, MAURIZIO SCANAVINO, DIRETTORE GENERALE DELLA GEDI, AVREBBE DECISO DI CHIUDERE IL PROGRAMMA DI OLIVIERO TOSCANI, “FABRICA”, CHE VA IN ONDA LA DOMENICA MATTINA SU RADIO CAPITAL

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CAFONALISSIMO MUCCA – IL RE È NUDO, MA PER DAVVERO: IL MUSCOLOSO BALLERINO VESTITO DA RE PER I 30 ANNI DEL “MUCCASSASSINA” RIMANE CON L’AUGELLO AL VENTO PER LA GIOIA DI TUTTE LE PRESENTI. IL PARTY È INIZIATO COSÌ ED È PROSEGUITO PER TUTTA LA NOTTE CON FOLLIE E STRUSCIAMENTI VARI. ALLA FACCIA DEL CORONAVIRUS – C’ERANO AFICIONADOS E CURIOSI, DONNE, TRANS E TRAVESTITI, MICI, MACHI E BEAR BARBUTI, PERCHÉ A MUCCA OGNUNO È SE STESSO E NON HA PAURA DI MOSTRARLO – FOTOGALLERY

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