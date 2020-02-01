FLASH! – DOPO L’IGNOBILE CAZZATA SUL PONTE MORANDI, MAURIZIO SCANAVINO, DIRETTORE GENERALE DELLA GEDI, AVREBBE DECISO DI CHIUDERE IL PROGRAMMA DI OLIVIERO TOSCANI, “FABRICA”, CHE VA IN ONDA LA DOMENICA MATTINA SU RADIO CAPITAL-
FLASH! – DOPO L’IGNOBILE CAZZATA SUL PONTE MORANDI, MAURIZIO SCANAVINO, DIRETTORE GENERALE DELLA GEDI, AVREBBE DECISO DI CHIUDERE IL PROGRAMMA DI OLIVIERO TOSCANI, “FABRICA”, CHE VA IN ONDA LA DOMENICA MATTINA SU RADIO CAPITAL-
POVERO SALINI, SCHIACCIATO TRA IL PD DI ZINGARETTI E IL CAOS A 5 STELLE. SA BENISSIMO CHE IL PD VUOLE LA DIREZIONE DEL TG1. MA RIMUOVERE GIUSEPPE CARBONI, NOMINATO IN QUOTA 5STELLE, SAREBBE LA FINE PER SALINI. RICCARDO FRACCARO, SOTTOSEGRETARIO ADDETTO ALLE NOMINE, HA FATTO GIÀ SAPERE A CONTE CHE...
CINEXIT - VODAFONE HA ANNUNCIATO LA RIMOZIONE DELLA TECNOLOGIA HUAWEI DALLA PARTE ''CORE'' DELLA SUA RETE 5G IN EUROPA DOPO LE NUOVE REGOLE DI DOWNING STREET. È IL SECONDO COLPO DOPO CHE ORANGE (EX FRANCE TELECOM) HA SCELTO LE DUE PRINCIPALI COMPETITORS DI HUAWEI, LA SVEDESE ERICSSON E LA FINLANDESE NOKIA, PER COSTRUIRE LA SUA RETE 5G - GIRARDI (MISE): UNA SCELTA PESANTE, UK E UE SI STANNO RIPOSIZIONANDO VERSO GLI USA
CORSO FRANCIA DIVENTA UN SET: SUPER-PERIZIA PER L'INCIDENTE IN CUI MORIRONO GAIA E CAMILLA – LA NOTTE DEL 10 FEBBRAIO VERRA’ CHIUSA LA STRADA PER RICOSTRUIRE LA DINAMICA DELL’INVESTIMENTO – VERRANNO UTILIZZATE RIPRODUZIONI 3D E CI SARA’ L'IMPIEGO DI UN DRONE - QUELLA NOTTE PIOVEVA A DIROTTO, SARÀ QUESTA UNA CONDIZIONE DIFFICILE DA REPLICARE…
“AVREI VOLUTO COMBATTERE ANCORA CON VOI” - L’ADDIO DI CORINI AL BRESCIA. SARA’ SOSTITUITO DA DIEGO LOPEZ - L’EX ALLENATORE (LICENZIATO PER LA SECONDA VOLTA) HA SALUTATO COSI’ I SUOI EX CALCIATORI: “GRAZIE PER TUTTO QUELLO CHE MI AVETE DATO (TANTISSIMO), AVRETE PER SEMPRE UN POSTO SPECIALE NEL MIO CUORE”
CAFONALISSIMO MUCCA – IL RE È NUDO, MA PER DAVVERO: IL MUSCOLOSO BALLERINO VESTITO DA RE PER I 30 ANNI DEL “MUCCASSASSINA” RIMANE CON L’AUGELLO AL VENTO PER LA GIOIA DI TUTTE LE PRESENTI. IL PARTY È INIZIATO COSÌ ED È PROSEGUITO PER TUTTA LA NOTTE CON FOLLIE E STRUSCIAMENTI VARI. ALLA FACCIA DEL CORONAVIRUS – C’ERANO AFICIONADOS E CURIOSI, DONNE, TRANS E TRAVESTITI, MICI, MACHI E BEAR BARBUTI, PERCHÉ A MUCCA OGNUNO È SE STESSO E NON HA PAURA DI MOSTRARLO – FOTOGALLERY
“UCCIDITI VECCHIO” - SCOPERTO UN OSPIZIO LAGER IN CUI GLI ANZIANI VENIVANO PICCHIATI E UMILIATI - UN SIGNORE DI 84 ANNI CHIEDE DI ESSERE PORTATO IN BAGNO E INVECE GLIELA FANNO FARE ADDOSSO: “PUZZI DI MERDA, MAIALE CHE SEI, MALEDETTO VECCHIO, TESTA DI MINCHIA, VATTI AD AMMAZZARE” - CENTO GIORNI DI VESSAZIONI REGISTRATE DALLE TELECAMERE NASCOSTE: I TITOLARI DELLA STRUTTURA NON AVEVANO NEANCHE I REQUISITI PROFESSIONALI…
CHI RESPIRA MALE, RISCHIA GROSSO – OCCHIO ALLE APNEE NOTTURNE: CHI NE SOFFRE HA MAGGIORI POSSIBILITA' DI AMMALARSI DI DIABETE DI TIPO 2 - LA GRAVITÀ DELLA MANCANZA DI OSSIGENAZIONE NOTTURNA E IL GRADO DI FRAMMENTAZIONE DEL SONNO SONO CORRELATI NEGATIVAMENTE SIA CON LA SENSIBILITÀ ALL'INSULINA CHE…