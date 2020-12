IL QUIRINALE È IRRITATISSIMO. LE DICHIARAZIONI DI FRANCESCHINI SUL CORRIERE DI OGGI (“SE SI APRISSE LA CRISI, TANTO VARREBBE ANDARE A VOTARE”), MATTARELLA NON LE HA MANDATE GIÙ. SU-DARIO NON PUÒ DIRLE: CHI DECIDE DI ANDARE ALLE URNE È SOLO IL CAPO DELLO STATO - I GIORNI DI CONTE SONO CONTATI: ENTRA IL 3-4 GENNAIO IL PREMIER PER CASO DEVE DARE UNA RISPOSTA AI PARTITI SULL’ADDIO ALLA DELEGA AI SERVIZI SEGRETI E SULLA GESTIONE DEL RECOVERY FUND. DUE ROSPI CHE, PER CONTINUARE A STARE A PALAZZO CHIGI, CONTE DOVRÀ INGOIARE SENZA ACQUA, IN BARBA AGLI STUPEFACENTI SONDAGGI DI PAGNONCELLI