andrea delogu sexy batman elly schlein commenta le foto sexy di andrea delogu andrea delogu con costume di spongebob il lato b di andrea delogu andrea delogu con costume di spongebob
FLASH! – ECCO CHE FACEVA ELLY SCHLEIN A FERRAGOSTO: COMPULSAVA LE FOTO SEXY DI ANDREA DELOGU – LA SEGRETARIA MULTIGENDER DEL PD HA COMMENTATO SU INSTAGRAM UN "CAROSELLO" DI IMMAGINI DELLA CONDUTTRICE, CON TANTO DI CUORICINO: “AHAHAHAH I GRIFFIN A FERRAGOSTO, TOP”. DETTAGLIO NON SECONDARIO: PER CARPIRE LA CITAZIONE DEI GRIFFIN BISOGNAVA SCORRERE UNA LUNGA SERIE DI FOTO AMMICCANTI. COSA CHE ELLY EVIDENTEMENTE HA FATTO (E CI TENEVA MOLTO A FARLO SAPERE ALLA DELOGU…)-
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ALTRO CHE RELAX E PRIVACY: LA VISITA DI GIORGIA MELONI IN ALBANIA ERA POLITICA! – IL SOCIALISTA ALL’ACQUA DI ROSE EDI RAMA CERCAVA UNA SPONDA FORTE PER LE SUE AMBIZIONI DI INGRESSO NELL’UE (SU CUI PUNTA CON I CONSIGLI DI TONY BLAIR), E L’HA TROVATA, IN CAMBIO DELLA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO NUCLEARE CON RELATIVO ELETTRODOTTO COLLEGATO ALL’ITALIA – L’INCONTRO DOVEVA RIMANERE RISERVATO, PER EVITARE ALLA SORA GIORGIA CONTRACCOLPI EUROPEI: RAMA È MOLTO VICINO ALLA FAMIGLIA SOROS, CHE LA PREMIER HA SEMPRE CRITICATO QUANDO ERA ALL’OPPOSIZIONE
FOTO-FLASH - DOVE HA PASSATO IL FERRAGOSTO FRANCESCO TOTTI? A CALA INFERNO, A PONZA, CON I FIGLI E NOEMI BOCCHI - IL "PUPONE" E SIGNORA SONO STATI AVVISTATI IN BARCA: LUI APPOLLAIATO IN EQUILIBRIO PRECARIO SUL BORDO, MENTRE L'EX FLOWER DESIGNER SI GUSTAVA UN GELATO...
ANTONIO TAJANI COME MASSIMO SEGRE: IL MINISTRO DEGLI ESTERI SI SENTE “TRADITO” DA GIORGIA MELONI, CHE L’HA TRATTATO PEGGIO DELLA SERVA TORNANDO A FLIRTARE CON SALVINI, E MEDITA VENDETTA: LO SHOWDOWN POTREBBE ARRIVARE CON LA FINANZIARIA LACRIME E SANGUE DI OTTOBRE – LA NUOVA POSIZIONE “ATTIVA” DEL CAPO DI FORZA ITALIA SI È SUBITO RIVERBERATA SULLE PAGINE DEL “GIORNALE”, ANCORA NELLE MANI DI ARCORE, CON UN EDITORIALE ACIDISSIMO DI MINZOLINI – IL MESSAGGIO È CHIARO: CARA MELONI, NON FARE LA MARCHESA DEL GRILLO (“IO SO GIORGIA E VOI NUN SIETE UN CAZZO”). SENZA DI NOI NON GOVERNI, E POTRESTI TORNARE A CASA – LE MOSSE DI LICIA RONZULLI, CHE A SETTEMBRE DARÀ VITA UFFICIALMENTE ALLA SUA CORRENTE, E LA PAZZA IDEA DI FINANZIARE IL PONTE SULLO STRETTO CON CAPITALI ESTERI…
FLASH! - MANCINI NEWS: A LONDRA 15 GIORNI FA L’ARABIA GLI AVREBBE OFFERTO UN CONTRATTO DI 40 MILIONI L’ANNO FINO AI MONDIALI DEL 2026. COME CT DELLA NAZIONALE, MANCINI NE INTASCAVA 4,5 ANNUI, PIÙ I DIRITTI DI IMMAGINE. MA IN CASO DI MANCATA QUALIFICAZIONE AGLI EUROPEI DEL 2024 (A SETTEMBRE PARTITA DECISIVA CON L’UCRAINA), LA FIGC LO AVREBBE MANDATO A CASA. UNA CLAUSOLA CHE, INSIEME AL FATTO CHE BUFFON ERA STATO ARRUOLATO SENZA CHIEDERGLI IL SUO PARERE, L’HA SPINTO A MOLLARE – ANCHE SPALLETTI HA UN PROBLEMA: PER LIBERARSI, DEVE PAGARE UNA PENALE DI 3,5 MILIONI A DE LAURENTIIS. ANCHE SE SI TRATTA DI NAZIONALE? COMUNQUE VADA, IL PROSSIMO ANNO TORNERÀ A FARE COPPIA CON GIUNTOLI AL POSTO DI ALLEGRI…
DAGOREPORT! - E LA DUCETTA SCODELLÒ L’”INTERVISTA COLLETTIVA”. DOMANDE & RISPOSTE IN FOTOCOPIA PER REPUBBLICA, CORRIERE DELLA SERA E LA STAMPA. OVVERO, LA NEGAZIONE DEL GIORNALISMO, L’UMILIAZIONE DELL’INFORMAZIONE. UN PERONISMO MEDIATICO TRA IL RIDICOLO E IL GROTTESCO: SENZA IL MINIMO SINDACALE DI UN CONTRADDITTORIO, SENZA UNO STRACCIO DI FOTO, CON L’AGGRAVANTE PER I TRE GIORNALONI DI NON AVERE IN PRIMA PAGINA LA VERA NOTIZIA DEL GIORNO, BATTUTA STAMATTINA DA TUTTI I SITI: IL FERRAGOSTO DELLA MELONI FAMILY IN ALBANIA, IN BARBA ALLA "NAZIONE" E AL FUOCO DI PUGLIA DEL COGNATO LOLLO - SOTTO DETTATURA DELLA CAPATAZ IN GONNELLA DI PALAZZO CHIGI, LA FREGNACCIA PIÙ DIVERTENTE RIGUARDA LA FAMIGERATA TASSA AGLI EXTRAPROFITTI DELLE BANCHE. UN SEGNO DI MASSIMA DEBOLEZZA DELLA REGINA DI COLLE OPPIO. CHE SA BENE CHE IL MOMENTO DELLA VERITÀ ARRIVERÀ A SETTEMBRE QUANDO DOVRÀ METTERE MANO ALLA FINANZIARIA. E IN CASSA MANCANO PIÙ DI 20 MILIARDI. ALTRO CHE TAGLIO DEL CUNEO, QUI SI RISCHIA IL CULO A FETTE…