“HALO” WORLD – IL “WASHINGTON POST” DI BEZOS STRONCA IL BRACCIALETTO SMART DI AMAZON: “È L’OGGETTO TECNOLOGICO PIÙ INVASIVO CHE ABBIAMO MAI PROVATO” – NON HA SCHERMO, NON EMETTE SUONI NÉ VIBRAZIONI, MA IL MICROFONO È SEMPRE ACCESO PER ASCOLTARE E TRAMITE L'APP TI GIUDICA DICENDO QUELLO CHE NON VA IN TE – TI FA FARE UNA FOTO IN MUTANDE PER ANALIZZARE IL TUO GRASSO CORPOREO E TI COMUNICA SE SENTE CHE LA TUA VOCE È “IRRITATA” O “SCORAGGIATA” – È MOLTO MENO PRECISO DELL’APPLE WATCH, E IL SUO SCOPO NON È AIUTARTI A DIVENTARE SANO E FELICE, MA DARE AD AMAZON TUTTI I TUOI DATI