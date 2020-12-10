FLASH! – FUGA DA CONDÉ NAST ITALIA: DOPO L’ADDIO DEL DIRETTORE EDITORIALE LUCA DINI E DEL VICE DIRETTORE DI “VANITY FAIR” MALCOM PAGANI, SI È DIMESSO ANCHE L’AMMINISTRATORE DELEGATO FEDELE USAI…-
FLASH! – FUGA DA CONDÉ NAST ITALIA: DOPO L’ADDIO DEL DIRETTORE EDITORIALE LUCA DINI E DEL VICE DIRETTORE DI “VANITY FAIR” MALCOM PAGANI, SI È DIMESSO ANCHE L’AMMINISTRATORE DELEGATO FEDELE USAI…-
ME MISERO, ME TAPIRO! – VALERIO STAFFELLI È FINITO IN OSPEDALE DOPO AVER PROVATO A CONSEGNARE IL TAPIRO D’ORO A ROBERTO BOLLE! – DOPO IL RIFIUTO DEL BALLERINO DI CONCEDERSI ALLE TELECAMERE L’INVIATO DI STRISCIA LO HA SEGUITO FINO A CASA: PRIMA È STATO “CINTURATO” DAL PORTINAIO, POI IL TAXI È SALITO SUL MARCIAPIEDE E SUL PIEDE DI STAFFELLI…
GRAZIE ANGELA – RAGGIUNTO L’ACCORDO ALL’UNANIMITÀ SUL RECOVERY FUND DOPO IL COMPROMESSO TROVATO CON POLONIA E UNGHERIA DALLA MERKEL – CONTE TWITTA SODDISFATTO: “SIGNIFICA POTER SBLOCCARE LE INGENTI RISORSE DESTINATE ALL’ITALIA”, MA È TUTTO MERITO DELL’IMPEGNO PERSONALE DELLA CANCELLIERA…
“HALO” WORLD – IL “WASHINGTON POST” DI BEZOS STRONCA IL BRACCIALETTO SMART DI AMAZON: “È L’OGGETTO TECNOLOGICO PIÙ INVASIVO CHE ABBIAMO MAI PROVATO” – NON HA SCHERMO, NON EMETTE SUONI NÉ VIBRAZIONI, MA IL MICROFONO È SEMPRE ACCESO PER ASCOLTARE E TRAMITE L'APP TI GIUDICA DICENDO QUELLO CHE NON VA IN TE – TI FA FARE UNA FOTO IN MUTANDE PER ANALIZZARE IL TUO GRASSO CORPOREO E TI COMUNICA SE SENTE CHE LA TUA VOCE È “IRRITATA” O “SCORAGGIATA” – È MOLTO MENO PRECISO DELL’APPLE WATCH, E IL SUO SCOPO NON È AIUTARTI A DIVENTARE SANO E FELICE, MA DARE AD AMAZON TUTTI I TUOI DATI
L'ENNESIMA PISTA SULL’ERBA – STASERA A “LE IENE” PARLA UN EX CARABINIERE CHE HA PARTECIPATO ALLE INDAGINI SULLA STRAGE: “CHE IN CASA ROMANO-BAZZI NON ABBIANO MAI PARLATO DI QUELLO CHE ERA ACCADUTO A ME NON RISULTA. MI RICORDO LA FRASE DI ROSA CHE DICEVA…” – “IL BUCO DI 4 GIORNI SENZA ANNOTAZIONI È STRANO. IO LI HO STAMPATI CORRETTI, QUALCUNO PUÒ ESSERE INTERVENUTO SUI SERVER O HA RIMASTERIZZATO I DVD”
PERCHÉ LO CHIAMAVANO PABLITO? IL NOMIGNOLO DI PAOLO ROSSI NON DERIVA DAL MUNDIAL ’82 MA ERA STATO CONIATO QUATTRO ANNI PRIMA AI MONDIALI DI ARGENTINA. A CHIAMARLO COSI’ FU… - IL DOLORE DI TRAPATTONI: “I GIOCATORI NON DOVREBBERO ANDARSENE PRIMA DEGLI ALLENATORI” – ANCHE MATTARELLA LO RICORDA…
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
“DOPO LE FERIE CI ASPETTIAMO UNA TERZA ONDATA” – IL VIROLOGO FABRIZIO PREGLIASCO È PESSIMISTA PER GENNAIO, MA OTTIMISTA SUL VACCINO: “LE REAZIONI ALLERGICHE SONO EVENTI MOLTO RARE, MA LA SFIGA CI VEDE BENE E SONO ARRIVATE IL GIORNO DOPO L’AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE. MA VA LETTO IN SENSO POSITIVO. C’È MASSIMA ATTENZIONE E TUTTO È CONTROLLATO CON RIGORE. LA FINE DELL’INCUBO? È POSSIBILE CHE SARÀ A SETTEMBRE. POI CI SARÀ UN PERIODO DI MANTENIMENTO, MA…”