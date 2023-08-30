andrea giambruno a diario del giorno andrea giambruno diario del giorno 30 agosto 2023 andrea giambruno diario del giorno 30 agosto 2023
FLASH – GIAMBRUNO, NESSUNO E CENTOMILA: OGGI IL SIGNOR MELONI SI È PRESENTATO IN DIRETTA SU RETE 4 SFIDANDO NUOVAMENTE LA GRAVITÀ CON UN GATTO MORTO IN TESTA. ALL’ORECCHIO, IL SOLITO “PHONAK”. IN STUDIO, TRA GLI OSPITI, A DISCETTARE DELL’OMICIDIO DI GIULIA TRAMONTANO, A SENAGO, C’ERA ANCHE L’EX PRESIDENTE DELLA CAMERA, IRENE PIVETTI, A PROCESSO A MILANO CON L’ACCUSA DI EVASIONE E AUTORICICLAGGIO….-
andrea giambruno a diario del giorno andrea giambruno diario del giorno 30 agosto 2023 andrea giambruno diario del giorno 30 agosto 2023
FLASH! – COME MAI AL GOVERNO MELONI È SPUNTATA L’IDEA DI FAR ACQUISIRE DAL MEF DI GIORGETTI LA SOCIETÀ DI CAVI SOTTOMARINI DI TIM, SPARKLE? E’ UN SOTTERFUGIO A SPESE DELLO STATO PER DARE PIÙ SOLDI A VIVENDI, PER NULLA SODDISFATTA DELLA QUOTAZIONE DI KKR PER LO SCORPORO DELLA RETE UNICA – LA PROSSIMA SETTIMANA A PARIGI BOLLORÈ DISCUTERÀ CON IL FIGLIO YANNICK E DE PUYFONTAINE COSA FARE DEI FALLIMENTARI INVESTIMENTI ITALIANI (TIM E MEDIASET)…
FLASH! - NEWS DAL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA: RIMANDATA MARTA DONZELLI A FARE IL SUO LAVORO DI PRODUTTRICE DI "VIVO FILM", GENNY SANGIULIANO HA PRONTO UN CANDIDATO INECCEPIBILE, LONTANO DAL CLAN FRANCESCHINI-NASTASI (E SENZA POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSI): L'ATTORE E REGISTA SERGIO CASTELLITTO VERSO LA LA PRESIDENZA...
DAGOREPORT! - MENTRE SALVINI SCALPITA E FORZA ITALIA STA DIVENTANDO UN PARTITO CON UN PIEDE NELLA MAGGIORANZA E L’ALTRO FUORI, CON LA FINANZIARIA TUTTI I NODI DELLA MELONI SONO ARRIVATI AL PETTINE: DOPO AVER GUERREGGIATO, ANZICHÉ DISCUTERE, PER UN ANNO CON L’UNIONE EUROPEA, ORA LA POVERINA SI RITROVA SU MES, PATTO DI STABILITÀ, PNRR, CON UNA MANO DAVANTI E UNA DIETRO - LA ‘’RIMOZIONE’’, FORSE PERCHÉ EX GABINETTO DI SALVINI, DEL MINISTRO DELL’INTERNO PIANTEDOSI SULLA QUESTIONE MIGRANTI (I VIAGGI DELLA PREMIER IN LIBIA E TUNISIA NON SONO SERVITI A NIENTE) – UNICA CERTEZZA: LE NORMALI CONFERENZE STAMPA POST-CDM SONO SOLO UN RICORDO DEL PASSATO: DAVANTI ALLE DOMANDE, LA MELONI SBROCCA….
DAGOREPORT - IL CASO VANNACCI S’INGROSSA: ''DIETRO QUEL LIBRO C’È LA MANO DI VLADIMIR PUTIN'' - FABRIZIO CICCHITTO: “IL GENERALE NON È UNO SPROVVEDUTO. CI VEDO UN DISEGNO PER PIAZZARE ELEMENTI CONTRARI ALL'ORTODOSSIA ATLANTICA AL PROSSIMO EUROPARLAMENTO” - E PIAZZA LA BOMBA: ‘’C'E' STATA UN'INFLUENZA NELLA CADUTA DI DRAGHI VOLUTA DAI FILO-PUTIN 5 STELLE, LEGA E FI, FORZE CHE NON L'HANNO VOLUTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA’’ - IL SILENZIO ASSORDANTE DI GIORGIA MELONI SUL LIBRO DELL’EX GENERALE DELLA FOLGORE NON È MOTIVATO SOLO DAL TIMORE DI PERDERE CONSENSI TRA I PURI & DURI DELLA DESTRA POST-FASCISTA. C’È UN ALTRO E PIÙ IMPORTANTE MOTIVO: L’ANTI-AMERICANISMO, CHE SCHIZZA DA “IL MONDO AL CONTRARIO”, OGGI LA DUCETTA L'HA COMPLETAMENTE RIPUDIATO A FAVORE DI UN ATLANTISMO AI PIEDI DI BIDEN. MENTRE SULLA RUSSIA VANNACCI STAPPA LA VODKA...
FLASH! - COSA HA SPINTO LA DUCETTA A DARE IN MANO IL PARTITO A SISTER ARIANNA, INNESCANDO INCAZZATURE E MALUMORI TRA I FRATELLINI D’ITALIA (“COSA INCONCEPIBILE”)? A PESARE SULLA DECISIONE NON E’ SOLO IL PESANTE LOGORIO FISICO DEL PRIMO ANNO DI GOVERNO, UN AUTUNNO CALDISSIMO DAVANTI. MELONI SA CHE SI GIOCA TUTTO CON IL VOTO EUROPEO DEL GIUGNO 2024 E LA COMPILAZIONE DELLE LISTE SI PROSPETTA GIA’ DURISSIMA (NON SIAMO PIU’ AL 4%, ORA I CAMERATI A CANTARE SONO TANTI). QUINDI “IO SO’ GIORGIA E VOI NON SIETE UN CAZZO” HA VOLUTO METTERE AL COMANDO DEL PARTITO UNA DELLE POCHISSIME PERSONE DI CUI SI FIDA CIECAMENTE…