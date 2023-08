FLASH! – COME MAI AL GOVERNO MELONI È SPUNTATA L’IDEA DI FAR ACQUISIRE DAL MEF DI GIORGETTI LA SOCIETÀ DI CAVI SOTTOMARINI DI TIM, SPARKLE? E’ UN SOTTERFUGIO A SPESE DELLO STATO PER DARE PIÙ SOLDI A VIVENDI, PER NULLA SODDISFATTA DELLA QUOTAZIONE DI KKR PER LO SCORPORO DELLA RETE UNICA – LA PROSSIMA SETTIMANA A PARIGI BOLLORÈ DISCUTERÀ CON IL FIGLIO YANNICK E DE PUYFONTAINE COSA FARE DEI FALLIMENTARI INVESTIMENTI ITALIANI (TIM E MEDIASET)…