FLASH! – IMPAGNATIELLO, UN BARISTA MODELLO! UNA FOTO DEL KILLER DI GIULIA TRAMONTANO È COMPARSA NELLA PAGINA DEGLI ANNUNCI DI LAVORO DELL’EDIZIONE DI LA SPEZIA DELLA “NAZIONE” – L’IMPIEGO È PER UN HOTEL A VERNAZZA, CHE CERCA UN BARISTA “CON UN PO’ DI ESPERIENZA E BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA”. UCCIDERE LA FIDANZATA INCINTA CON 37 COLTELLATE, DOPO AVERLA AVVELENATA PER MESI, È UNA “SKILL” AGGIUNTIVA?-
DAGOREPORT – ABRUZZO DELLE MIE BRAME: LA VITTORIA DI MARSILIO SI CHIAMA PIERLUIGI BIONDI, SINDACO DELL’AQUILA CHE, IN CAMBIO DI UNA CANDIDATURA ALLE EUROPEE, HA PORTATO ALLE URNE UN BEL NUMERO DI FRATELLINI D’ITALIA, CHE NON AVEVANO NESSUNA VOGLIA DI VOTARE UN PRESIDENTE CHE L’ABRUZZO LO VEDE DA CINQUE ANNI VIA SMARTWORKING DA ROMA - LA SCONFITTA DI D’AMICO VA ADDEBITATA ALLA CADUTA LIBERA DEL M5S: MENTRE IN SARDEGNA GLI ELETTORI PD HANNO VOTATO LA CONTIANA TODDE, LA VECCHIA GUARDIA GRILLINA NON SI È PRESENTATA ALLE URNE - LA MELONA HA POCO DA CANTAR VITTORIA: CON LA LEGA SULLE BARRICATE, DA SALVINI POSSIAMO ASPETTARCI DI TUTTO, DI PIÙ…
DAGOREPORT – SI COMPLICA IL BIS DI URSULA VON DER LEYEN ALLA COMMISSIONE EUROPEA: DOPO I FRANCHI TIRATORI AL CONGRESSO DEL PPE, ARRIVA IL SILURO DI MATTEO RENZI PER CONTO DI MACRON: “SERVE UNA LEADER, NON UNA FOLLOWER DELLE IDEOLOGIE” – IL FLIRT CONTINUO DI URSULA CON GIORGIA MELONI E I MAL-DESTRI DI ECR HA FATTO INCAZZARE SCHOLZ E IL TOYBOY DELL’ELISEO – L’EX COCCA DELLA MERKEL FINIRÀ UCCELLATA DAL CONSIGLIO EUROPEO, COME AVVENNE 5 ANNI FA A MANFRED WEBER?
FLASH! - CHAILLY, ADIEU! INSIEME A FORTUNATO ORTOMBINA, NUOVO SOVRINTENDENTE DELLA SCALA, IL SINDACO DI MILANO AVREBBE IN MENTE DI PROPORRE AL CDA DEL TEMPIO MENEGHINO DELLA LIRICA COME DIRETTORE MUSICALE, L’OTTIMA BACCHETTA DI DANIELE GATTI…
GRIDA DAL SOTTOSCALA - BLITZ DI BEPPE SALA STAMANE AL CDA DELLA SCALA: IL SINDACO DI MILANO HA FATTO SUO FORTUNATO ORTOMBINA, NOME PROPOSTO DA SANGIULIANO COME NUOVO SOVRINTENDENTE - PREVIA BENEDIZIONE DEL “SUOCERO” ABRAMO BAZOLI, DA DECENNI IL VERO “SOVRINTENDENTE’’ DEL TEMPIO IDENTITARIO DELLA CULTURA MENEGHINA, SALA HA PROPOSTO ORTOMBRINA IN QUANTO CONOSCE LA SCALA PER ESSERCI STATO PER 4 ANNI, NON È MAI STATO DI DESTRA E ALLA GUIDA DELLA VENEZIANA FENICE HA FATTO BENE - MOLTI MUGUGNI TRA I CONSIGLIERI CHE NON ERANO STATI FINORA INTERPELLATI
DAGOREPORT - UCRAINA, BANDIERA BIANCA LA SVENTOLERÀ - CIÒ CHE HA DETTO BERGOGLIO È BEN A CONOSCENZA DI TUTTI I LEADER MONDIALI: LA SITUAZIONE SI È TALMENTE AGGRAVATA CHE SE NON VENGONO INVIATI AEREI E ARMI SOFISTICATE A ZELENSKY, ENTRO UN MESE L’UCRAINA SOCCOMBERA'. ALTRIMENTI, L’UNICA VIA È NEGOZIARE CON LA RUSSIA. MA IN EUROPA E NEGLI USA SONO TUTTI TROPPO IMPEGNATI A PENSARE ALLE ELEZIONI - “I NEGOZIATI NON SONO MAI UNA RESA’’, HA DETTO FRANCESCO. ‘’È IL CORAGGIO DI NON PORTARE UN PAESE AL SUICIDIO" - VIOLENTISSIMA FINO ALL'INSULTO LA REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI UCRAINO, DMYTRO KULEBA, CHE HA TIRATO IN BALLO LA COLLABORAZIONE CHE AVVENNE DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE TRA ALCUNI ESPONENTI DELLA CHIESA CATTOLICA DI ROMA E LE FORZE NAZISTE: “QUANDO SI TRATTA DELLA BANDIERA BIANCA, CONOSCIAMO QUESTA STRATEGIA DEL VATICANO DALLA PRIMA METÀ DEL XX SECOLO. INVITO A EVITARE DI RIPETERE GLI ERRORI DEL PASSATO E A SOSTENERE IL POPOLO UCRAINO NELLA GIUSTA LOTTA PER LA PROPRIA VITA”