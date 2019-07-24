FLASH! – JENNIFER LAWRENCE SARÀ LA PROTAGONISTA DI "MOB GIRL", IL NUOVO FILM DI PAOLO SORRENTINO, CHE PRODURRÀ IL PROGETTO INSIEME A LORENZO MIELI DI WILDSIDE - LA PELLICOLA SARÀ UN ADATTAMENTO DELL'OMONIMO LIBRO DI TERESA CARPENTER, VINCITRICE DEL PREMIO PULITZER – IL REGISTA HA APPENA FINITO DI GIRARE LA SECONDA STAGIONE DI "THE YOUNG POPE"

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