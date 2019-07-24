FLASH! – JENNIFER LAWRENCE SARÀ LA PROTAGONISTA DI "MOB GIRL", IL NUOVO FILM DI PAOLO SORRENTINO, CHE PRODURRÀ IL PROGETTO INSIEME A LORENZO MIELI DI WILDSIDE - LA PELLICOLA SARÀ UN ADATTAMENTO DELL'OMONIMO LIBRO DI TERESA CARPENTER, VINCITRICE DEL PREMIO PULITZER – IL REGISTA HA APPENA FINITO DI GIRARE LA SECONDA STAGIONE DI "THE YOUNG POPE"-
CLIZIA PROFUMO D’INTESA – NOVITÀ DAL TRIANGOLO SCAMARCIO-INCORVAIA SARCINA - DANDOLO SU “OGGI” RACCONTA LE CONFIDENZE DI UN AMICO DELL’ATTORE: “HO INCONTRATO RICCARDO, ERA SERENO E RILASSATO E MI HA DETTO CHE LA STORIA DELLE ‘CORNA’ A SARCINA È TUTTA INVENTATA DA CLIZIA” – LA INCORVAIA NON TOLLERAVA L'AMICIZIA TRA SCAMARCIO E SARCINA E AVREBBE CREATO TUTTO QUESTO CASINO PER GELOSIA…
DAGOESCLUSIVO - PAROLA D'ORDINE: PUNTELLARE IL GOVERNO. SALVINI HA TRE PAURE CHE LO BLOCCANO DAL FAR SALTARE TUTTO E ANDARE A PALAZZO CHIGI. CONTE OGGI LO HA SALVATO IN SENATO (''LA FIDUCIA NEI MINISTRI NON È INCRINATA''), E MATTARELLA HA SALVATO IL GOVERNO BLOCCANDO LA PROCEDURA D'INFRAZIONE - IL M5S È SPACCATO IN TRE ANIME, E DOVRÀ AFFRONTARE IL BORDELLO NO-TAV/NO-APPENDINO - IL PD LITIGA, MENTRE DAL QUIRINALE NON HANNO UN PIANO B
SI SCRIVE PRIVACY, SI LEGGE PROVACI - ZUCKERBERG PATTEGGIA “UNA SANZIONE SENZA PRECEDENTI” PER CHIUDERE IL CASO “CAMBRIDGE ANALYTICA”: PAGHERÀ 5 MILIARDI DI DOLLARI – L’ACCORDO PREVEDE ANCHE LA CREAZIONE DI UN COMITATO INDIPENDENTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (AUGURI) – LA FEDERAL TRADE COMMISSION AMERICANA HA LA BAVA ALLA BOCCA E FA CAUSA DIRETTAMENTE A CAMBRIDGE ANALYTICA
“VUOI PROVARE A GUARDARE LE ALTRE? FOTTITI” – UNA DONNA SPACCA UN LAPTOP SULLA TESTA DEL FIDANZATO DURANTE UN VOLO PER GELOSIA: GLI ALTRI PASSEGGERI RIPRENDONO LA SCENA E LA PUBBLICANO SU YOUTUBE – LE HOSTESS HANNO CERCATO DI CALMARLA, MA LEI HA CONTINUATO A URLARE. LUI HA PROVATO A SCAPPARE IN CORRIDOIO E A QUEL PUNTO… – VIDEO
CALCIO D’ESTATE – A NANCHINO LA JUVE BATTE L’INTER AI RIGORI: BUFFON NE PARA 3 (QUANDO LE PARTITE NON CONTANO, SUPERGIGI SI REINVENTA ANCHE PARA-RIGORI) - AUTORETE DI DE LIGT, CRISTIANO RONALDO A SEGNO SU PUNIZIONE (DEVIATA): “MERITAVAMO DI VINCERE. ABBIAMO GIOCATO BENE, SOPRATTUTTO NEL SECONDO TEMPO”- VIDEO
CAFONALISSIMO TARANTINO! – A LOS ANGELES SUPER RED CARPET PER LA PRIMA DI “C’ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD”: MARGOT ROBBIE ILLUMINA LA SERATA CON UNO SCOLLO PROFONDISSIMO – BRITNEY SPEARS NASCONDE I ROTOLINI IN UN TUBINO ROSSO E SFOGGIA IL NUOVO FIDANZATO SAM ASGHARI – LA FIGLIA DI UMA THURMAN E ETHAN HAWKE MAYA, ADRIANA LIMA BONISSIMA, IL FUTURO ELVIS AUSTIN BUTLER, DI CAPRIO IN ARMANI E BRAD PITT SENZA CRAVATTA: TUTTI I LOOK – VIDEO
IL CAMPEGGIO È DIVENTATO UN LUSSO – IN FRANCIA I CAMPING POPOLARI SONO SEMPRE MENO E VENGONO SOSTITUITI DA HOTEL EN PLEIN AIR DOTATI DI TUTTI I COMFORT – LO CHIAMANO “GLAMPLING”, DALL’UNIONE DI GLAMOUR E CAMPING, E LA QUESTIONE STA DIVENTANDO POLITICA, COMPLICI I GILET GIALLI: I POVERI RINUNCIANO AD ANDARE IN VACANZA MENTRE I RICCHI SI PAPPANO ANCHE L’ULTIMO RESIDUO DI ALLOGGIO POPOLARE – LA PRIMA PAGINA DE “LE PARISIEN”
ESTATE, INFERNO PER I CAPELLI – ALT! SOLE E SALSEDINE FANNO MALE AL CUOIO CAPELLUTO: IL SALE AGGREDISCE LA STRUTTURA PROTEICA DELLA CHIOMA E LA RENDE SECCA E FRAGILE, IN PRATICA PIÙ INCLINE ALLA CADUTA – IL SEGRETO PER SALVARE I VOSTRI CIUFFI È INDOSSARE CAPPELLI E UTILIZZARE CREME APPOSITE, MA ANCHE…