FLASH – “LA CATTIVERIA” DEL “FATTO QUOTIDIANO”: “TELEVISIONE, ARRIVA IL NUOVO DIGITALE TERRESTRE CON TRE CANALI TEMATICI DEDICATI SOLO A MATTEO RENZI” (LA PALESTRA/FEDERICO SIMONCINI)-
FLASH – “LA CATTIVERIA” DEL “FATTO QUOTIDIANO”: “TELEVISIONE, ARRIVA IL NUOVO DIGITALE TERRESTRE CON TRE CANALI TEMATICI DEDICATI SOLO A MATTEO RENZI” (LA PALESTRA/FEDERICO SIMONCINI)-
FLASH! – INVISIBILE PER MARINA E PIER SILVIO, DEPOTENZIATA E ALLONTANATA DA TAJANI, MARTA FASCINA HA TROVATO UNA SPALLA SU CUI PIANGERE IL DOLORE INFINITO DI “VEDOVA INCONSOLABILE”: FEDELE CONFALONIERI. L’ANTICO BRACCIO DESTRO DI SILVIO BERLUSCONI, NON AVENDO NULLA DA FARE, SI INTRATTIENE PIU’ VOLTE AL GIORNO AL TELEFONO CON ‘’MARTA LA MUTA’’. POI, UNA VOLTA ALLA SETTIMANA, IL DUO “FIDEL”- MARTA DIVENTA QUARTETTO QUANDO SI ATTOVAGLIANO AD ARCORE ANCHE DELL’UTRI E GALLIANI. CHISSÀ COSA HANNO IN MENTE DI FARE...
FOTO-FLASH – D’ESTATE TUTTO È "POSSIBILE"! GENNARO SANGIULIANO NON AVRÀ ANCORA RATIFICATO LA NOMINA DI MARIA ROSARIA BOCCIA A “CONSIGLIERA PER I GRANDI EVENTI” DEL MINISTERO DELLA CULTURA, MA A LUGLIO SI CONCEDEVA UN BAGNO DI SOLE CON “L’INFLUENCER-STILISTA” A POLIGNANO A MARE, IN PUGLIA. I DUE, ENTRAMBI OSPITI DEL FESTIVAL “IL LIBRO POSSIBILE”, ASCOLTAVANO UN PO’ DISTRATTI UN’INTEMERATA DI CRUCIANI SPAPARANZATI SU DELLE SDRAIO – BOCCIA SU INSTAGRAM HA IMMORTALATO IL SUO SOGGIORNO POSTANDO FOTO E VIDEO DI “GENNY” IN AZIONE…SUL PALCO
FLASH! – COME TI AFFETTO TELE-MELONI: FEDERICO RUFFO, COLUI CHE AMBISCE ALLA CONDUZIONE DI “REPORT” E “PRESA DIRETTA”, DETESTATISSIME DAL GOVERNO DUCIONI, IERI SERA HA RACCATTATO CON IL SUO PROGRAMMA DI PRIMA SERATA SU RAI3, “FILOROSSO REVOLUTION”, LA MISERIA DI 364 MILA SPETTATORI GUADAGNANDO IL MIGNOLO D’ASCOLTO DEL 2,3% DI SHARE – UN FIASCO COLOSSALE, SENZA AVER UNA OLIMPIADE CONTRO MA SOLO REPLICHE, BATTUTO PURE DA TV8 (“QUATTRO MATRIMONI”) E DAL NOVE (“IL TESORO DELL’AMAZZONIA”). ECCO COSA E’ DIVENTATO L’APPROFONDIMENTO POLITICO DEL MARTEDI’ DI RAI3: FUFFA DI RUFFO…
FLASH! – L’ORA DELLA DECISIONE PER IL MOVIMENTISMO DI GIUSEPPE CONTE SULL’ADESIONE DEI CINQUESTELLE AL CAMPO LARGO SCOCCHERÀ VENERDÌ 30 AGOSTO, DATA PREVISTA PER LA PRIMA RIUNIONE POST-VACANZE DELLA SEGRETERIA DEL PD - L’EX ‘’AVVOCATO DEL POPOLO’’, RIMASTO SENZA POPOLO, CHE SOGNA LA SIRINGA PIENA E LA MOGLIE DROGATA, HA DAVANTI TRE GIORNI PER DECIDERE COSA RISPONDERE A ELLY SCHLEIN CHE CHIEDERÀ FORMALMENTE AL PRESIDENTE DEI M5S SE VOTERÀ O MENO L’EX MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DEL PD, LO SPEZZINO ANDREA ORLANDO, ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE LIGURIA…
DAGOREPORT - PERCHÉ HA VOLUTO SOLLEVARE LEI IL CASO? COME MAI ARIANNA MELONI MOLLA LA MASSERIA BENEFICIO DI CEGLIE MESSAPICA E, RAGGIUNTA LA MAMMA PARATORE IN SARDEGNA, ANNUNCIA AL "FOGLIO" DI AVER MESSO ALLA PORTA IL SUO VISPO LOLLO, TRASFORMANDO COSÌ UNA CHIACCHIERA DA DAGOSPIA IN UN FATTO PUBBLICO E DUNQUE POLITICO? – IPOTESI. UNA MOSSA PREVENTIVA PER ANTICIPARE UNA SGRADEVOLE INTERVISTA O UN SERVIZIO FOTOGRAFICO PICCANTE? OPPURE UN REPORT INFORMALE DEI SERVIZI? MAGARI, DURANTE LA VACANZA PUGLIESE, UNA PAROLA TIRA L’ALTRA, ARRIVATI I NODI AL PETTINE DEL RANCORE, SONO VOLATI STRACCI BAGNATI? – STORIA D’AMORE E DI COLTELLI TRA LA "GABBIANELLA" ARIANNA E IL SUO AMORE GIOVANILE NOTO COME ''LOLLO, LO STALLONE DI SUBIACO”, DA VIA DELLA SCROFA A PALAZZO CHIGI… - VIDEO