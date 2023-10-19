FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “NEANCHE FABRIZIO CORONA È RIUSCITO A RISOLLEVARE LE SORTI DI ‘AVANTI POPOLO’, CHE DOVEVA ‘RIEQUILIBRARE’ LA NARRAZIONE ITALICA SULLA RETE CHE FU DI SINISTRA. NELLA CLASSIFICA DEGLI ASCOLTI, LA TRASMISSIONE DI NUNZIA DE GIROLAMO HA CONQUISTATO L’ULTIMO POSTO: SETTIMA SU SETTE. BISOGNERÀ CERCARE ALTRI OSPITI ACCHIAPPA-AUDIENCE. MA INTANTO — DATO CHE IL POPOLO NON S’È VISTO — FORSE SAREBBE IL CASO DI CAMBIARE IL TITOLO DEL PROGRAMMA CON UNO PIÙ REALISTICO. SUGGERIREI ‘AVANTI IL PROSSIMO’…”-