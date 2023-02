10 feb 2023 12:37

FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “LA PROROGA DELLE CONCESSIONI DEI LIDI CONFERMA CHE I BALNEARI, CON I TASSISTI E GLI AMBULANTI, SONO LE TRE CATEGORIE PROTETTE DEL DESTRA-CENTRO. POTREBBERO COSTITUIRE UN’ALLEANZA, MA I GESTORI DEI LIDI NON COMPRANO DAGLI AMBULANTI, I TASSISTI NON VANNO NEI LIDI E GLI AMBULANTI NON PRENDONO IL TAXI. IL VERO MISTERO È PERCHÉ, IN UN PAESE CON 59 MILIONI DI ABITANTI, IL GOVERNO DIFENDA I REDDITIZI PRIVILEGI DI QUESTE 230 MILA PERSONE. INFISCHIANDOSENE DEGLI ALTRI 58 MILIONI 770 MILA…”