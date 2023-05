DE LUCA FOR PRESIDENT! "ABBIAMO UNA CLASSE DIRIGENTE DI SQUINTERNATI E LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CHE PRODUCE CARTONI ANIMATI" - IL VIDEO STRACULT DEL GOVERNATORE CAMPANO CHE ATTACCA GIORGIA MELONI, PER IL FILMATO DELLA DUCETTA SUI PROVVEDIMENTI SUL LAVORO: "SEMBRAVA UNA RECITA SCOLASTICA. A MELONI HANNO ASSEGNATO IL RUOLO DI HEIDI. È ENTRATA NELLA SALA DELLA RIUNIONE DEL GOVERNO ITALIANO, HA SUONATO LA CAMPANELLA, POI SI È GIRATA: 'TITÌ TOTÒ', COME SI FA CON I BAMBINI. E TUTTI I MINISTRI SEDUTI INTORNO COME PINGUINI.."