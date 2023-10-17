FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “LA RAI HA TROVATO L’OSPITE MIRACOLOSO, CAPACE DI RISOLLEVARE L’AUDIENCE. È FABRIZIO CORONA, CHE NELLA SUA PRIMA SETTIMANA DI LIBERTÀ È STATO INGAGGIATO DA ‘BELVE’ E DA ‘DOMENICA IN’, E STASERA SARÀ AD ‘AVANTI POPOLO’. È IL PIÙ VELOCE REINSERIMENTO DI UN EX DETENUTO MAI VISTO. CI SAREBBE UN PROBLEMA LEGALE: IN UN SOLO MESE IL SUO COMPENSO HA SUPERATO LO STIPENDIO DI MATTARELLA. MA PER SUPERARE QUEL TETTO BASTA AFFIDARGLI UNA TRASMISSIONE, E DARGLI LA QUALIFICA DI “ARTISTA”. GLI SPETTA…”-