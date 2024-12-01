FLASH – LUCIO CORSI NELLA LISTA DEI BIG DI SANREMO BY CONTI, ED È SUBITO “VITA DA CARLO” – NELLA TERZA STAGIONE DELLA SERIE DI VERDONE, IN ONDA SU “PARAMOUNT+”, È DAGO A FAR CONOSCERE IL CANTAUTORE TOSCANO A CARLO: INSIEME, VANNO PROPRIO A UN CONCERTO DI LUCIO CORSI AL “KARNAK” – VIDEO: LA CANZONE “IO SONO IL MATTINO” 

- -

 

-

Condividi questo articolo


 

 

 

CARLO VERDONE NEL VIDEO DI TU SEI IL MATTINO DI LUCIO CORSI CARLO VERDONE NEL VIDEO DI TU SEI IL MATTINO DI LUCIO CORSI CARLO VERDONE NEL VIDEO DI TU SEI IL MATTINO DI LUCIO CORSI CARLO VERDONE NEL VIDEO DI TU SEI IL MATTINO DI LUCIO CORSI LUCIO CORSI - VITA DA CARLO LUCIO CORSI - VITA DA CARLO LUCIO CORSI - VITA DA CARLO LUCIO CORSI - VITA DA CARLO

 

 

Condividi questo articolo

ultimi Dagoreport

DAGOREPORT - DAGOSPIA AVEVA ANTICIPATO TUTTO: L’EX RAGIONIERE DI FININVEST, EZIO MARIO SIMONELLI, È IN POLE PER LA PRESIDENZA DELLA LEGA SERIE A. SUL SUO NOME, SPONSORIZZATO DA GALLIANI, C’È UN’AMPIA CONVERGENZA, AL PUNTO CHE POTREBBE ESSERE ELETTO GIÀ ALL’ASSEMBLEA DI LUNEDÌ 9 DICEMBRE – LOTITO, CHE HA VISTO SFUMARE IL BIS DEL SUO COCCO, LORENZO CASINI, MEDITA VENDETTA INSIEME A DE LAURENTIIS: CERCHERÀ IN OGNI MODO DI FAR MANCARE IL QUORUM CON L’OBIETTIVO DI CERCARE UN TERZO NOME E NON ESSERE UMILIATO. LA CANDIDATURA DI SIMONELLI È ESPLICITAMENTE ANTI LOTITO E, SI DICE, PER QUESTO MOLTO BEN VISTA DA GRAVINA…

DAGOREPORT – I QUATTRO ANNI DA MINISTRO DELLA GIOVENTU' NEL GOVERNO BERLUSCONI (2008-2011) NON HANNO INSEGNATO A GIORGIA MELONI COME VA GESTITO IL POTERE: DIALOGO, TRATTATIVA, COMPROMESSO – “IO SO’ GIORGIA” (E TE CORCO) E' CAPACE DI MOSTRARE SOLO IL PUGNO DI FERRO DEL “QUI COMANDO IO” – LA MINACCIA BAGNATA DEL VOTO ANTICIPATO, FATTA TRAPELARE SUL “CORRIERE” (“SE MATTEO E ANTONIO CONTINUANO, FACCIO SALTARE IL GOVERNO E PORTO TUTTI AL VOTO”) NON TIENE CONTO DI SERGIO MATTARELLA (È IL CAPO DELLO STATO A SCIOGLIERE LE CAMERE) E TANTO MENO DEGLI ELETTORI: CON IL 30% SCARSO, SENZA LEGA E FORZA ITALIA, MELONI PUO' GOVERNARE SOLO A CASA SUA - NON SOLO: LA STATISTA DELLA GARBATELLA DEVE FARE I CONTI CON UN SALVINI IN CADUTA LIBERA NELLA LEGA - DI PIU': IL PARTITO DI MARINA E PIER SILVIO CONTINUERÀ A FARSI MALTRATTARE COME UN SERVO DI SCENA DA SALVINI E MELONI O PREFERIRÀ SALTARE IL FOSSO E ALLEARSI CON IL PD DI ELLY? AH, SAPERLO...