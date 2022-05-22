ALESSANDRO ORSINI - GRAMSCI E TURATI, LE DUE SINISTRE
ALESSANDRO ORSINI - DA OGGI ALESSANDRO ORSINI 1 ALESSANDRO ORSINI 2 ALESSANDRO ORSINI 4
FLASH! – MA PENSA UN PO’: NEL 2012 IL “NEMICO DELLA DEMOCRAZIA”, ALESSANDRO ORSINI, PUBBLICÒ PER I TIPI DI RUBBETTINO IL PIÙ CORRETTO, VERITIERI, POLITICAMENTE PERFETTO SAGGIO SOCIALISTA, “GRAMSCI E TURATI – LE DUE SINISTRE”. E FU ANCHE CELEBRATO DA ROBERTO SAVIANO: “LA PIÙ BELLA RIFLESSIONE SULLA SINISTRA FATTA NEGLI ULTIMI ANNI”-
ALESSANDRO ORSINI - GRAMSCI E TURATI, LE DUE SINISTRE
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LA NOTTE DI “REPUBBLICA” - A LARGO FOCHETTI DECIDONO DI PUBBLICARE UN'INTERA SERIE DI RICETTE COLLEGATE A FATTI DI CRONACA E OMICIDI DELLE BR (LA PASTA CO’MELI ASSOCIATA ALL’OMICIDIO D’ANTONA E’ DA BRIVIDI) MA APPENA QUALCUNO FA LORO NOTARE "L’INCIAMPO EDITORIALE" TOLGONO TUTTO E LO ATTRIBUISCONO AD UN "ERRORE"…
SI METTE MALE PER XI JINPING: L’ECONOMIA CINESE DÀ SEGNALI MOLTO PREOCCUPANTI, PROPRIO ALLA VIGILIA DEL CONGRESSO CHE DOVREBBE DARGLI IL TERZO MANDATO. MA È COLPA SUA: INSISTE CON LA STRATEGIA DELLO “ZERO COVID” BLOCCANDO I RIFORNIMENTI A MEZZO MONDO E FACENDO CROLLARE LE VENDITE AL DETTAGLIO - SOLO CHE GLI INVESTITORI STRANIERI NON SONO FESSI E SCAPPANO: SOLO AD APRILE, CI SONO STATE CESSIONI PER 16 MILIARDI DI DOLLARI DI DEBITO CINESE, E GLI INVESTIMENTI ESTERI DIRETTI SONO COLATI A PICCO
CAFONALINO - MAI FARSI SCAPPARE L'OCCASIONE PER UN PO' DI CAZZEGGIO AL TRAMONTO TRA IL TEVERE E LA PISCINA! AL CIRCOLO CANOTTIERI ROMA, DOPO AVER TRANGUGIATO IL COCKTAIL DI BENVENUTO, IN MOLTI HANNO FINTO DI ASCOLTARE LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI STEFANO BRUSADELLI, "GLI ANNI BELLI": OLTRE AI RELATORI MARIOLINA SATTANINO E PASQUALE CHESSA, C'ERANO ANNA FENDI, MARIO VIOLA E DOMENICO CERBONE, ALESSANDRO PANSA, ANTONELLO SORO, ANTONIO MASTRAPASQUA E… - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
IL VIRUS NELLA TESTA - LA SINDROME DA LONG COVID NON E' DA SOTTOVALUTARE VISTO CHE SEMPRE PIU' PERSONE ACCUSANO SINTOMI A DISTANZA DI MESI - CHI HA DIFFICOLTÀ RESPIRATORIE, CHI ACCUSA STANCHEZZA CRONICA, CHI HA UN'ALTERAZIONE DEL NORMALE RITMO SONNO-VEGLIA O DELL'UMORE E QUELLI CON DIFETTI DI CONCENTRAZIONE E CON PERDITA PARZIALE DELLA MEMORIA - QUEST'ULTIMA CATEGORIA È LA PIÙ PREOCCUPANTE PERCHÉ…