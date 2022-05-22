FLASH! – MA PENSA UN PO’: NEL 2012 IL “NEMICO DELLA DEMOCRAZIA”, ALESSANDRO ORSINI, PUBBLICÒ PER I TIPI DI RUBBETTINO IL PIÙ CORRETTO, VERITIERI, POLITICAMENTE PERFETTO SAGGIO SOCIALISTA, “GRAMSCI E TURATI – LE DUE SINISTRE”. E FU ANCHE CELEBRATO DA ROBERTO SAVIANO: “LA PIÙ BELLA RIFLESSIONE SULLA SINISTRA FATTA NEGLI ULTIMI ANNI”

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ALESSANDRO ORSINI - GRAMSCI E TURATI, LE DUE SINISTRE ALESSANDRO ORSINI - GRAMSCI E TURATI, LE DUE SINISTRE

 

 

 

 

ALESSANDRO ORSINI - DA OGGI ALESSANDRO ORSINI - DA OGGI ALESSANDRO ORSINI 1 ALESSANDRO ORSINI 1 ALESSANDRO ORSINI 2 ALESSANDRO ORSINI 2 ALESSANDRO ORSINI 4 ALESSANDRO ORSINI 4

 

 

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SI METTE MALE PER XI JINPING: L’ECONOMIA CINESE DÀ SEGNALI MOLTO PREOCCUPANTI, PROPRIO ALLA VIGILIA DEL CONGRESSO CHE DOVREBBE DARGLI IL TERZO MANDATO. MA È COLPA SUA: INSISTE CON LA STRATEGIA DELLO “ZERO COVID” BLOCCANDO I RIFORNIMENTI A MEZZO MONDO E FACENDO CROLLARE LE VENDITE AL DETTAGLIO - SOLO CHE GLI INVESTITORI STRANIERI  NON SONO FESSI E SCAPPANO: SOLO AD APRILE, CI SONO STATE CESSIONI PER 16 MILIARDI DI DOLLARI DI DEBITO CINESE, E GLI INVESTIMENTI ESTERI DIRETTI SONO COLATI A PICCO

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