17 apr 2023 20:26

FLASH! – MALGRADO IL POLVERONE BAIARDO, COME MAI MASSIMO GILETTI NON HA CONCESSO NESSUNA INTERVISTA PER RIBATTERE E PRECISARE? PER CAPIRLO OCCORRE LEGGERE LE ULTIME PAROLE DEL COMUNICATO DE LA7 CHE SOSPENDE 'NON È L'ARENA': "GILETTI RIMANE A DISPOSIZIONE DELL'AZIENDA". ERGO: PER EVITARE EVENTUALI CONTROVERSIE GIUDIZIARIE, NON PUÒ APRIRE BOCCA FINO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO, FINE GIUGNO 2023…