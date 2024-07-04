FLASH – MENTANA ABBAIA MA NON MORDE! SI LAMENTA, SCALCIA CONTRO LILLI GRUBER, MA ALLA FINE RESTA A LA7: “HO ACCETTATO L'OFFERTA DI RESTARE ALLA GUIDA DEL TGLA7 FINO A TUTTO IL 2026. IN QUESTA FASE CONVULSA E DIFFICILE SULLA SCENA ITALIANA E INTERNAZIONALE PENSO SIA GIUSTO CONTINUARE IL LAVORO SVOLTO IN PIENA LIBERTÀ DA ORMAI 14 ANNI”. ANCHE PERCHÉ NESSUN ALTRO GRUPPO, NONOSTANTE LE VOCI, ERA INTERESSATO AL QUASI 70ENNE SIGNOR FAGNANI...

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DAGOREPORT – LA "PORA" GIORGIA E' COSI' MALCONCIA CHE JE TOCCA TIFARE PER MACRON - SE MARINE LE PEN OTTENESSE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA AL BALLOTTAGGIO (COSA POCO PROBABILE), LA DUCIONA TRANSALPINA POTREBBE DIVENTARE, UNENDO IL SUO GRUPPO I&D AI "PATRIOTI" DI ORBAN, IL CATALIZZATORE DI TUTTE LE FORZE SOVRANISTE, COMPRESI QUELLI DI ECR, LASCIANDO LA “PSICONANA” (COPY GRILLO) ANCOR PIU' ISOLATA – DOPO LA DEBACLE AL CONSIGLIO EUROPEO, UNA VOLTA SENZA I POLACCHI DEL PIS, LA DUCETTA SI RITROVEREBBE CON IL QUARTO O QUINTO GRUPPO EUROPEO, CON POCHISSIMO MARGINE PER ESSERE INCISIVA O DETERMINANTE NELLA COMMISSIONE EUROPEA…

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