FLASH! – METTETE A LETTO I PUPI! DOMENICA MASSIMO GILETTI OSPITERÀ IN ESCLUSIVA SU LA7, A “NON È L’ARENA”, WANNA MARCHI E LA FIGLIA, STEFANIA NOBILE, TORNATE IN AUGE GRAZIE ALLA DOCU-SERIE DI NETFLIX…

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"MATTARELLA HA CONSOLIDATO IL SUO CONTROLLO SULLE SCELTE DEL FUTURO GOVERNO" – STEFANO FOLLI: “PUÒ PIACERE O NO, MA È COSÌ. E TALE CONTROLLO, COME TUTTI SANNO, SI ESERCITERÀ IN PRIMO LUOGO SULLA NOMINA DEI MINISTRI" - "IL CAMMINO DEL GOVERNO MELONI IN EUROPA SARÀ FATICOSO. TUTTI GLI OCCHI SONO SU DI LEI, NEL TIMORE CHE VOGLIA FARE DELL'ITALIA UNA SECONDA POLONIA. OVVERO CHE FINISCA PER RESTITUIRE SLANCIO ALL'ESTREMA DESTRA FRANCESE E TEDESCA: LA VERA ANGOSCIA D'OLTRE CONFINE..."

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“LO SHOCK ENERGETICO ABBATTE LE PROSPETTIVE DI CRESCITA” – LE STIME HORROR DEL CENTRO STUDI DI CONFINDUSTRIA: LA CRESCITA NEL 2022 SARÀ DEL 3,4%, MA IL PROSSIMO ANNO SARÀ AZZERATA E SAREMO IN STAGNAZIONE  – “I COSTI ENERGETICI DELLE IMPRESE SONO STIMATI AUMENTARE DI 110 MILIARDI DI EURO. L'INCIDENZA SUL TOTALE SALE DA 4,6% A 9,8%, LIVELLI INSOSTENIBILI, AI QUALI CORRISPONDE UNA PROFONDA RIDUZIONE DEI MARGINI DELLE IMPRESE. SE SI RIUSCISSE A IMPORRE UN TETTO DI 100 EURO AL PREZZO DEL GAS, IL PIL GUADAGNEREBBE L'1,6% NEL BIENNIO…”

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CAFONAL MONSTRE! – UN BOMBARDAMENTO DI ZIGOMI RIGONFI E COLATE DI BOTOX HANNO INVASO LA FESTA DI COMPLEANNO DI GIACOMO URTIS. PER FESTEGGIARE I 44 ANNI DEL CHIRURGO DEI VIP SI SONO RITROVATI LA PRINCIPESSA FAKE LULÙ SELASSIÉ, SANDROCCHIA MILO CON LE GUANCE SMALTATE CHE FACEVANO SCOPA CON QUELLE DI CARMEN RUSSO. NELLA GALLERIA DEGLI ORRORI FINISCONO PER DIRETTISSIMA LA GIACCA IN PELLE DI MASSIMO BOLDI, I CAPELLI DI GIUCAS CASELLA E… - LE PRIMAVERE SFIORITE DELLA CALDONAZZO E IL MISTERO DELLA COTONATISSIMA MARIA MONSE'

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