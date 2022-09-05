FLASH! – MI FACCIA IL PIACERE! “IL SIMBOLO DI FRATELLI D’ITALIA È PRESENTE NELLE CULTURE E NELLE RELIGIONI ARCAICHE. FIAMMA SACRA COME LO SPIRITO SANTO” (VITTORIO FELTRI, LIBERO, 21.8) – TRAVAGLIO: “IL FAMOSO SPIRITO DI VINO”-
FLASH! – MI FACCIA IL PIACERE! “IL SIMBOLO DI FRATELLI D’ITALIA È PRESENTE NELLE CULTURE E NELLE RELIGIONI ARCAICHE. FIAMMA SACRA COME LO SPIRITO SANTO” (VITTORIO FELTRI, LIBERO, 21.8) – TRAVAGLIO: “IL FAMOSO SPIRITO DI VINO”-
SARANNO GAZPROM AMARI A LUNGO – IL CREMLINO HA FATTO SAPERE CHE LA RUSSIA RIAPRIRA' I RUBINETTI DEL NORD STREAM “SOLTANTO SE CI SARÀ LA REVOCA DELLE SANZIONI” – IL NUOVO RICATTO DI PUTIN HA FATTO SCHIZZARE ANCORA IN ALTO IL PREZZO DI GAS E PETROLIO, MENTRE LE BORSE EUROPEE SONO STATE AFFOSSATE. MALISSIMO PIAZZA AFFARI, CHE PERDE 2 PUNTI – INTANTO MACRON E SCHOLZ STRINGONO UN PATTO ENERGETICO: GAS FRANCESE VERSO LA GERMANIA, ELETTRICITÀ TEDESCA VERSO LA FRANCIA
NON SIAMO ALLEGRI – AL "CLUB" DI SKY CAPELLO SI MANGIA VIVO "ACCIUGHINA": “DEVE RIMETTERSI A LAVORARE E NON FARE PIÙ IL BATTUTISTA” - PIOVONO ANCORA CRITICHE PER LA JUVENTUS DOPO IL PARI DI FIRENZE – "DON FABIO" NON FA SCONTI: “I BIANCONERI DEVONO FARE QUALCOSA DI PIÙ, NON POSSONO GIOCARE IN QUESTO MODO” - "SE MAX DICE CHE LA PARTITA PIU' IMPORTANTE E' QUELLA CON IL BENFICA E NON CON IL PSG PERCHE' NON METTE VLAHOVIC CON LA FIORENTINA..."
CAFONALINO – ALLA SAPIENZA DI ROMA LA COMMEMORAZIONE DI CARLO ALBERTO DALLA CHIESA A 40 ANNI DALLA STRAGE IN CUI FU UCCISO INSIEME ALLA MOGLIE E A UN AGENTE DI SCORTA – PADRONE DI CASA UN ABBRONZATISSIMO OLIVIERO DILIBERTO. SUL PALCO IL COMANDANTE GENERALE DEI CARABINIERI TEO LUZI, IL CAPO DELLA POLIZIA LAMBERTO GIANNINI E LA MINISTRA (ORMAI AGLI SGOCCIOLI) LUCIANA LAMORGESE –TRA LA FOLLA IL MITOLOGICO AVVOCATO DEI VIP GIORGIO ASSUMMA…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 6.610 NUOVI CASI (IERI ERANO 13.197) E 40 MORTI (IERI 30), CON 63.822 TAMPONI PROCESSATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ IN CALO AL 10,4% – I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI DIMINUISCONO DI 7 UNITÀ, QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 12 IN PIÙ – L’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO HA DATO IL VIA LIBERA AI VACCINI ANTI-COVID ADATTATI CONTRO LA VARIANTE OMICRON. AVVISATE I NO-VAX CHE STA PER PARTIRE UNA NUOVA CAMPAGNA VACCINALE…