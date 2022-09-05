FLASH! – MI FACCIA IL PIACERE! “IL SIMBOLO DI FRATELLI D’ITALIA È PRESENTE NELLE CULTURE E NELLE RELIGIONI ARCAICHE. FIAMMA SACRA COME LO SPIRITO SANTO” (VITTORIO FELTRI, LIBERO, 21.8) – TRAVAGLIO: “IL FAMOSO SPIRITO DI VINO”

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