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NON BASTANO I PUGNI SUL RING, IN ITALIA SE FAI IL BOXEUR PRENDI CAZZOTTI ANCHE DALLA VITA - I NOSTRI MIGLIORI PUGILI PROFESSIONISTI SONO COSTRETTI A FARE UN SECONDO LAVORO PER RACIMOLARE UNO STIPENDIO DIGNITOSO: IL PESO MEDIO SIGNANI È UN SOTTOCAPO NEGLI UFFICI DELLA CAPITANERIA DEL PORTO DI RIMINI, IL CAMPIONE DELL’UNIONE EUROPEA MARSILI FA IL PORTUALE A CIVITAVECCHIA, MA CI SONO ANCHE PERSONAL TRAINER, CORRIERI PER SOCIETÀ LEGATE AD AMAZON, PORTIERI DI NOTTE, DJ, ARTIGIANI E DIPENDENTI NELLE AZIENDE PUBBLICHE...

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CAFONALINO! – CHE CI FACEVANO MILLY CARLUCCI, ELISABETTA BELLONI E FRANCESCA VERDINI INSIEME IN CAMPIDOGLIO? ALLA CERIMONIA DEL PREMIO "ATENA DONNA 2022" TANTI VOLTI DELLA MEDICINA, DELLA CULTURA E DELLA POLITICA: LA DIRETTRICE DEL DIS HA CONSEGNATO IL RICONOSCIMENTO ALLA RETTRICE DELLA SAPIENZA, ANTONELLA POLIMENI, GIANNI LETTA HA PREMIATO IL PROFESSOR STANISLAO RIZZO, CHE SI È ANCHE CONFRONTATO CON GIULIO MAIRA E ANTONIO REBUZZI SULL’INTERAZIONE TRA ORGANI, RAGIONE E SENTIMENTI – LAURA MATTARELLA, ANNA FENDI, LUANA RAVEGNINI: TUTTI GLI OSPITI

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AVETE AVUTO IL COVID? CI SONO UNA BUONA E UNA CATTIVA NOTIZIA – SECONDO UNO STUDIO CINESE PUBBLICATO SU “LANCET”, OLTRE LA METÀ DI CHI HA CONTRATTO IL VIRUS IN FASE ACUTA ACCUSA ANCORA DISTURBI DOPO 24 MESI. MA NON DISPERATE: I SINTOMI VANNO GRADUALMENTE ATTENUANDOSI NEL TEMPO - I PROBLEMI PIÙ SPESSO SEGNALATI SONO STATI LA STANCHEZZA GENERALIZZATA, FIATO CORTO E I DISTURBI DEL SONNO AL QUALE SI AGGIUNGONO STATI D’ANSIA A DEPRESSIONE – MA ANCORA NON È CHIARO COSA SUCCEDERÀ CON L’ARRIVO DELLE…