FLASH! – MONICA MAGGIONI PUNTA SU GIORGIA CARDINALETTI: DA LUNEDÌ CONDURRÀ L'EDIZIONE DELLE 20 DEL TG1. NEI PROSSIMI GIORNI IN ARRIVO ALTRE NOVITÀ DOPO LA RETROCESSIONE DI GIORGINO, D'AQUINO E CHIMENTI ALLE 13.30…-
FLASH! – MONICA MAGGIONI PUNTA SU GIORGIA CARDINALETTI: DA LUNEDÌ CONDURRÀ L'EDIZIONE DELLE 20 DEL TG1. NEI PROSSIMI GIORNI IN ARRIVO ALTRE NOVITÀ DOPO LA RETROCESSIONE DI GIORGINO, D'AQUINO E CHIMENTI ALLE 13.30…-
"CHI" - NO BORRIELLONE, NO PARTY: A IBIZA FESTA STELLARE PER I 40 ANNI DELL’EX BOMBER DALL'ORMONE FUORI CONTROLLO. NESSUNA SUA EX FIDANZATA HA RICEVUTO L’INVITO – AMORE AL CAPOLINEA TRA L’EX GIEFFINA LICIA NUNEZ E LA SUA BARBARA EBOLI – IL COLPO DI BRIATORE – COSA HANNO IN COMUNE EROS RAMAZZOTTI E GIULIA DE LELLIS? (SPOILER: NON LA VOCE…)
I VELENI DI FERRONI - ENI HA PRESENTATO IL "WORLD ENERGY TRANSITIONS OUTLOOK" CON DESCALZI E CINGOLANI, CHI HA MODERATO L'INCONTRO? LA GIORNALISTA RAI CARDINALETTI - IL PICASSO DELLA COLLEZIONE INTESA PRESTATO ALLA FONDAZIONE FENDI, ROMA DOC CHE VA GIÀ FORTE DOPO IL DEBUTTO, I PIANI DI "DISTRIBUZIONE DEI FLUSSI TURISTICI" DI FRANCESCHINI E ALTRE PILLOLE...
STOCCAGGIO? STOCAZZO! – L’OCCIDENTE HA REGALATO AI CINESI IL MONOPOLIO ASSOLUTO NON SOLTANTO DELLA PRODUZIONE, MA ANCHE DELLE MATERIE PRIME FONDAMENTALI! PER CAPIRCI: SU 260MILA TONNELLATE DELLE FAMOSE “TERRE RARE” ESTRATTE NEL MONDO, 135MILA SONO STATE PORTATE ALLA LUCE IN CINA! – PECHINO CONTINUA A STOCCARE, MENTRE NOI SIAMO SENZA RISERVE: DETIENE IL 93% DELLE SCORTE MONDIALI DI RAME, IL 74% DI ALLUMINIO, IL 68% DI MAIS E IL 51% DI FRUMENTO…
LA COMPLICITÀ DI CINA E OCCIDENTE DIETRO LA GUERRA INFINITA DI PUTIN - DOMENICO QUIRICO: "L'AUTOCRATE DI MOSCA POTRÀ FORSE BARRICARSI DIETRO LE SUE CORTINE DI FERRO, FELICE DI RIVIVERE IL MISERABILE ISOLAMENTO CHE NELLA SUA GIOVINEZZA DEFINIVA COME LA SEDUZIONE DELLA POTENZA. GLI UCRAINI, SE VINCERANNO, SARANNO UN PAESE DEVASTATO, RIPORTATO ALLA CONDIZIONE DI MACERIA, CON MILIONI DI MIGRANTI CHE NON POTRANNO TORNARE COME DESIDERANO ARDENTEMENTE PERCHÉ NON HANNO PIÙ NULLA..."
NON BASTANO I PUGNI SUL RING, IN ITALIA SE FAI IL BOXEUR PRENDI CAZZOTTI ANCHE DALLA VITA - I NOSTRI MIGLIORI PUGILI PROFESSIONISTI SONO COSTRETTI A FARE UN SECONDO LAVORO PER RACIMOLARE UNO STIPENDIO DIGNITOSO: IL PESO MEDIO SIGNANI È UN SOTTOCAPO NEGLI UFFICI DELLA CAPITANERIA DEL PORTO DI RIMINI, IL CAMPIONE DELL’UNIONE EUROPEA MARSILI FA IL PORTUALE A CIVITAVECCHIA, MA CI SONO ANCHE PERSONAL TRAINER, CORRIERI PER SOCIETÀ LEGATE AD AMAZON, PORTIERI DI NOTTE, DJ, ARTIGIANI E DIPENDENTI NELLE AZIENDE PUBBLICHE...
CAFONALINO! – CHE CI FACEVANO MILLY CARLUCCI, ELISABETTA BELLONI E FRANCESCA VERDINI INSIEME IN CAMPIDOGLIO? ALLA CERIMONIA DEL PREMIO "ATENA DONNA 2022" TANTI VOLTI DELLA MEDICINA, DELLA CULTURA E DELLA POLITICA: LA DIRETTRICE DEL DIS HA CONSEGNATO IL RICONOSCIMENTO ALLA RETTRICE DELLA SAPIENZA, ANTONELLA POLIMENI, GIANNI LETTA HA PREMIATO IL PROFESSOR STANISLAO RIZZO, CHE SI È ANCHE CONFRONTATO CON GIULIO MAIRA E ANTONIO REBUZZI SULL’INTERAZIONE TRA ORGANI, RAGIONE E SENTIMENTI – LAURA MATTARELLA, ANNA FENDI, LUANA RAVEGNINI: TUTTI GLI OSPITI
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
AVETE AVUTO IL COVID? CI SONO UNA BUONA E UNA CATTIVA NOTIZIA – SECONDO UNO STUDIO CINESE PUBBLICATO SU “LANCET”, OLTRE LA METÀ DI CHI HA CONTRATTO IL VIRUS IN FASE ACUTA ACCUSA ANCORA DISTURBI DOPO 24 MESI. MA NON DISPERATE: I SINTOMI VANNO GRADUALMENTE ATTENUANDOSI NEL TEMPO - I PROBLEMI PIÙ SPESSO SEGNALATI SONO STATI LA STANCHEZZA GENERALIZZATA, FIATO CORTO E I DISTURBI DEL SONNO AL QUALE SI AGGIUNGONO STATI D’ANSIA A DEPRESSIONE – MA ANCORA NON È CHIARO COSA SUCCEDERÀ CON L’ARRIVO DELLE…