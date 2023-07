DAGONEWS – COME MAI LUCIANO VIOLANTE SI È DIMESSO CON UN MESE “DI ANTICIPO” DAL COMITATO TECNICO SULL’AUTONOMIA RISPETTO AD AMATO, BASSANINI, GALLO E PAJNO? VIOLANTE SAPEVA CHE I COLLEGHI SI SAREBBERO DIMESSI E HA USATO COME SCUSA LA FATICA PER IL SURPLUS DEL LAVORO - L'EX PRESIDENTE DELLA CAMERA VOLEVA MARCARE UNA DISTANZA DA AMATO AND FRIENDS, CONSIDERATI ANTI-GIORGIA, E DA CASSESE, CHE INVECE È TROPPO SCHIACCIATO SULLE POSIZIONI GOVERNATIVE – COMUNQUE, LA DUCETTA NON MASTICA AMARO E IN CUOR SUO GODE…