APPENA NATO, È GIÀ SVANITO IL SOGNO DELLA SORA GIORGIA DI DIVENTARE LA NUOVA MERKEL – NON HA FATTO IN TEMPO A FAR CAPOLINO AL PARLAMENTO EUROPEO, LA VAGHEGGIATA ALLEANZA DI DESTRA TRA I POPOLARI DI WEBER-TAJANI E I CONSERVATORI DI MELONI, CHE È STATA SUBITO SFANCULATA – COSÌ LA REGINA DELLA GARBATELLA, PUR DI ALIMENTARE IN PATRIA LA NARRAZIONE DELLA SINISTRA EUROPEA SBATTUTA ALL’OPPOSIZIONE, ALLARMATA COM’E’ PER LA PROPAGANDA ANTI-ESTABLISHMENT DEL GRUPPO SALVINI-LE PEN-AFD, È FINITA STRITOLATA DAL SISTEMA BRUXELLES CHE ORMAI NON NE FA PASSARE UNA, DALLA TUNISIA-MIGRANTI AL MES-PNRR…