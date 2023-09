FLASH! – PEPPUCCIO CONTE E’ IN TREPIDA ATTESA DI UN SONDAGGIO PRIVATO (CIOE’ NON RISERVATO ALLA PUBBLICAZIONE) PER CAPIRE SE IL M5S DEVE IMBOCCARE LA STRADA DEL VAFFA O LA VIA PROPOSITIVA ALLA APPENDINO – OGGI IL SUO AVVERSARIO E’ PIU’ IL MOVIMENTISMO DI ELLY SCHEIN CHE IL PERONISMO DELLA DUCETTA. E CHISSA’ QUANDO MALEDICE L’IDEA DI AVER MANDATO I GRILLINI AI GAZEBO APERTI DEL PD A VOTARE LA MULTIGENDER: CON BONACCINI POTEVA STARE TRANQUILLO A SINISTRA DEL PD…