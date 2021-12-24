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FLASH! – È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO: SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON PERDETEVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE

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"CON FINCANTIERI NESSUNA LITE. C'È VOLONTÀ DI COOPERAZIONE E DAL PUNTO DI VISTA OPERATIVO COLLABORIAMO BENISSIMO" - ALESSANDRO PROFUMO TENDE LA MANO A GIUSEPPE BONO E POI FLIRTA CON IL CONSORZIO FRANCO-TEDESCO KNDS PER LA CESSIONE DI OTO MELARA: "LA NAZIONALITÀ DELL'ACQUIRENTE NON È IL CRITERIO UNICO PER SCEGLIERE. PER NOI ESSERE PARTE DEL PROGRAMMA "EUROPEAN MAIN BATTLE TANK" (IL CARRO ARMATO EUROPEO DEL FUTURO) O IL PREFERRED SUPPLIER PER L'ELETTRONICA PER LA DIFESA RAPPRESENTA UNA OPPORTUNITÀ…"

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