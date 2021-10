VIDEO – “PERCHE’ DARE SPAZIO A UNA MINORANZA, A UN MINORATO?” - DAGO A ‘STASERA ITALIA’ ASFALTA IL “CAMALLO” DI TRIESTE E SCATENA IL DELIRIO NO GREEN PASS SU TWITTER – “D’AGOSTINO, RIMETTITI LA GONNA E VAI SULLA SALARIA” – DAGO: “IO POSSO ACCETTARE I CORTEI DEI DISOCCUPATI MA QUI SIAMO ARRIVATI A UN PUNTO IN CUI SI FANNO CORTEI NO VAX E NO GREEN PASS IN CUI SI INFILTRANO FORZE EVERSIVE. A ROMA L'INTELLIGENCE HA ADOTTATO UNA LINEA NON INTERVENTISTA PER… - NOI ABBIAMO TRA LE FORZE DELL'ORDINE 40MILA AGENTI NON VACCINATI. E' UNA SORTA DI FOLLIA DI MASSA, È DEMENTE TUTTO QUANTO STA ACCADENDO"