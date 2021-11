SIAMO CIRCONDATI MA NON ARRENDIAMOCI - IL VIRUS CIRCOLA VELOCEMENTE NEI PAESI A NOI VICINI - GERMANIA E SLOVACCHIA VARANO MISURE ECCEZIONALI PER LIMITARE I NON VACCINATI, IN AUSTRIA LOCKDOWN PER TUTTI - IN SLOVENIA IL SISTEMA SANITARI E' ALLO SBANDO - IN OLANDA È STATO RAGGIUNTO PER IL QUARTO GIORNO CONSECUTIVO IL RECORD ASSOLUTO DI CONTAGI…