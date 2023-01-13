FLASH! – NONOSTANTE GLI ANNUNCI, NON È ANCORA STATA FORMALIZZATA LA VENDITA DE “IL GIORNALE” ALLA FAMIGLIA ANGELUCCI: MANCANO LE FIRME – SI ASPETTA L'ESITO DEL VOTO DELLE REGIONALI IN LOMBARDIA, E SERVIRÀ UNA PIÙ OCCHIUTA ANALISI DEI BILANCI DEL QUOTIDIANO…

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IL CANCRO AL PANCREAS, UN KILLER SILENZIOSO (E MISTERIOSO) - MELANIA RIZZOLI: "IL CARCINOMA DEL PANCREAS È UNA DELLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE PIÙ SUBDOLE E PERICOLOSE, PERCHÉ È IN POSIZIONE PROFONDA NELL'ADDOME, E NON MANIFESTA, ALMENO INIZIALMENTE, SINTOMI CHIARI E RICONOSCIBILI" - "È IN COSTANTE AUMENTO NELLA POPOLAZIONE ITALIANA E NON SONO NOTE LE CAUSE E LA TERAPIA DI ELEZIONE RESTA QUELLA CHIRURGICA" - "A TUTT'OGGI NON ESISTONO ESAMI DI SCREENING UTILI ALLA VALUTAZIONE DEI SOGGETTI CHE NON PRESENTANO SINTOMI O ALTERAZIONE DEI DATI DI LABORATORIO, PERCHÉ..."