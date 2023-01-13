paolo berlusconi ANTONIO ANGELUCCI giampaolo antonio angelucci
FLASH! – NONOSTANTE GLI ANNUNCI, NON È ANCORA STATA FORMALIZZATA LA VENDITA DE “IL GIORNALE” ALLA FAMIGLIA ANGELUCCI: MANCANO LE FIRME – SI ASPETTA L'ESITO DEL VOTO DELLE REGIONALI IN LOMBARDIA, E SERVIRÀ UNA PIÙ OCCHIUTA ANALISI DEI BILANCI DEL QUOTIDIANO…-
LA TRATTATIVA PROCEDE AD ALTISSIMA VELOCITÀ – IL DOSSIER ITALO È PRATICAMENTE CHIUSO PER APONTE: L'ACQUISIZIONE DA PARTE DI MSC DOVREBBE ARRIVARE A BREVE. LE TRATTATIVE NON SI SONO MAI INTERROTTE E LE PARTI NON SI SONO FATTE NEMMENO SUPPORTARE DA ADVISOR, VISTO IL LORO CONSOLIDATO RAPPORTO TRA MSC E GIP NEL BUSINESS DEI TERMINAL PORTUALI. IL CLOSING DOVREBBE ARRIVARE ENTRO MARZO - ITALO: "SMENTIAMO DI NUOVO QUALSIASI TRATTATIVA IN ESSERE PER LA VENDITA"
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
IL CANCRO AL PANCREAS, UN KILLER SILENZIOSO (E MISTERIOSO) - MELANIA RIZZOLI: "IL CARCINOMA DEL PANCREAS È UNA DELLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE PIÙ SUBDOLE E PERICOLOSE, PERCHÉ È IN POSIZIONE PROFONDA NELL'ADDOME, E NON MANIFESTA, ALMENO INIZIALMENTE, SINTOMI CHIARI E RICONOSCIBILI" - "È IN COSTANTE AUMENTO NELLA POPOLAZIONE ITALIANA E NON SONO NOTE LE CAUSE E LA TERAPIA DI ELEZIONE RESTA QUELLA CHIRURGICA" - "A TUTT'OGGI NON ESISTONO ESAMI DI SCREENING UTILI ALLA VALUTAZIONE DEI SOGGETTI CHE NON PRESENTANO SINTOMI O ALTERAZIONE DEI DATI DI LABORATORIO, PERCHÉ..."