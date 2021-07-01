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FLASH! – È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON PERDETEVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI! - DAL SITO DELLA REPUBBLICA: "CON UN PEZZO DI LUNA E DI MARTE NELLA STESSA MANO, LA SCENZIATA HA DOVUTO CHIARIRE PIÙ DI UN DUBBIO". SPERIAMO CHE SAPPIA SCRIVERE CON L’ALTRA MANO - SUL CORRIERE: "MONICA CIRINNÀ DEL PD, LA SENATRICE CHE DIEDE I NATALI ALLA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI". MA "DARE I NATALI A QUALCUNO" SIGNIFICA ESSERNE IL LUOGO DI NASCITA: CIRINNÀ È UN TOPONIMO? - LA "GAZZETTA" E IL METODO MANUALE...
CAFONAL: PARR E DISPARI A VILLA MEDICI - METTI UNA SERA MARTIN PARR TRA MAURIZIO CATTELAN E PIERPAOLO FERRARI, ED È SUBITO ‘’TOILET PAPER’’ PARTY – UN TRIANGOLO PERFETTO: COME PARR, CATTELLAN E FERRARI USANO LA MACCHINA FOTOGRAFICA COME UNO STRUMENTO AFFILATO PER RITRARRE LE DERIVE KITSCH DELLA MASSA. UNO SGUARDO IRONICO, DA PROSPETTIVE INUSUALI E SURREALI, CHE HA TRASFORMATO I “PARTY-GIANI” DEL VERNISSAGE IN ALTRETTANTI SOGGETTI KITSCH, NON PIÙ DISTINGUIBILI DAI PERSONAGGI DELLE FOTO - VIDEO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
PREPARATE IL BRACCIO: PFIZER E BIONTECH CHIEDERANNO ALLE AUTORITÀ REGOLATORIE (LA FDA IN USA E L'EMA NELLA UE) L'AUTORIZZAZIONE PER LA TERZA DOSE DEL VACCINO ANTI COVID - LA DECISIONE ARRIVA DOPO I DATI INIZIALI, DEFINITI "INCORAGGIANTI", DI UN SPERIMENTAZIONE CLINICA SECONDO CUI UNA TERZA INIEZIONE AUMENTA IL LIVELLO DEGLI ANTICORPI DA 5 A 10 VOLTE CONTRO IL CEPPO ORIGINARIO E LA VARIANTE BETA…