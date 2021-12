HANNO SILENZIATO LA PENNA PIÙ VELENOSA DI CINA - ESCE DI SCENA HU XIJIN, NON SI CAPISCE BENE SE DA PENSIONATO O SILURATO: ERA IL DIRETTORE DEL "GLOBAL TIMES" E AVEVA TRASFORMATO QUEL GRIGIO GIORNALE FEDELE A XI IN UN SUCCESSO DA 67 MILIONI DI FOLLOWER SUI SOCIAL, GRAZIE A COME RACCONTAVA IN MODO ESTREMO LA VOGLIA DI POTENZA DELLA CINA CAPITAL-COMUNISTA - SI VANTÒ DI SAPERE CHE LA TENNISTA PENG SHUAI STAVA BENE, MA PROPRIO ORA È STATO ACCUSATO DI AVER LASCIATO INCINTE DUE COLLEGHE...