FLASH – È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO! SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON PERDETEVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE...-
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DAGOREPORT - TEMENDO DI FINIRE, COME TUTTE LE VOLPI, NELLA PELLICCERIA DI ARCORE, TAJANI TENTA LA MOSSA DEL CAVALLO. I DUE EREDI BERLUSCONI VOGLIONO RIPRENDERSI I VOTI DEL NORD? ED ECCO LA NUOVA STRATEGIA DI TAJANI: NEI GIORNI SCORSI HA AVVIATO UN DIALOGO CON CARLO CALENDA CHE POTREBBE PRELUDERE A UN PASSAGGIO DI AZIONE NELLE FILA DI FORZA ITALIA - MA SU TAJANI PESA LA SUA IMPRONTA GENETICA: ‘’CHI NASCE BARBONCINO NON PUÒ MORIRE LUPO’’, AVVERTONO I TANTI AVVERSARI CHE NON SI FIDANO DELLA SUA ARIA DA COMMESSO VIAGGIATORE IN PENSIONE. LO SCRIVEMMO IN UN DAGOREPORT DEL 20 GIUGNO 2024: “LA DUCETTA HA INCONTRATO IL SUO MINISTRO DEGLI ESTERI, L’IMPALPABILE ANTONIO TAJANI, E GLI HA PROPOSTO UN SUPER-ACCORDO: TU MI AIUTI, GRAZIE AL TUO AMICO DEL PPE MANFRED WEBER, A OTTENERE UN COMMISSARIO “DI PESO”. IN CAMBIO, CARO ANTONIO, IO SOSTERRÒ LA TUA AMBIZIONE DI ESSERE IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA AL QUIRINALE NEL GENNAIO 2029’’
FLASH - ULTIME NEWS DA VIALE MAZZINI: GIORGIA MELONI VOLEVA CONVOCARE PER DOMANI UN TAVOLO PER DISCUTERE DELLE NOMINE RAI, CON I VICEPREMIER SALVINI E TAJANI, MA IL LEGHISTA HA PUNTATO I PIEDI: PER LA SCELTA DEI CONSIGLIERI D'AMMINISTRAZIONE VA COINVOLTA L'OPPOSIZIONE. ERGO, NON CI SONO I TEMPI TECNICI - QUANDO L'AD USCENTE, ROBERTO SERGIO, SPECIFICA CHE "OCCORRE INTERPRETARE IL PROPRIO RUOLO CON COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ", VUOLE MANDARE UN MESSAGGIO AL SUO SUCCESSORE IN PECTORE, GIAMPAOLO ROSSI. TRADUZIONE: IO HO COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ, LUI NO...
DAGOREPORT - C'ERA UNA VOLTA L'ESTATE SPERICOLATA CHE SQUADERNAVA UNA GIRANDOLA DI PERSONAGGI MEGALOMANI, DIVI SCIAMANNATI, VIP INCURABILI, STAR BARCOLLANTI SULL'ORLO DEL BURINO. TUTTO FINITO? DALLA PACCHIA ALLA PARROCCHIA? FERMI TUTTI: QUELLO CHE RESTA DELLA PANDORATA CHIARA FERRAGNI POTREBBE DIVENTARE LA STORIA PIU' PICCANTE DELL'ESTATE . NEGLI ULTIMI MESI, L'EX MOGLIE DI FEDEZ HA LENITO IL SUO VIALE DEL TRAMONTO CON L'ASSISTENZA DELL’ORTOPEDICO ANDREA BISCIOTTI. IL BONAZZO SAREBBE GIÀ DIMENTICATO - LA FERRAGNI AVREBBE INFATTI INIZIATO UN'AFFETTUOSA AMICIZIA CON UN IMPRENDITORE DELLA MODA IN FORTISSIMA ASCESA: L’EX MODELLO BELLOCCIO SILVIO CAMPARA, CEO DEL BRAND DI SCARPE DELUXE GOLDEN GOOSE. E SI VOCIFERA CHE CAMPARA, BENCHÉ CONIUGATO E BIMBATO, SIA PRONTO A MOLLARE TUTTO (E TUTTI) PER SVACANZARE CON L'EX REGINETTA DI INSTAGRAM...
DAGOREPORT - COME FA GIORGIA MELONI, PRIMO PREMIER DONNA DELLA REPUBBLICA, A NON INTERVENIRE SULL’ORRIBILE VIOLENZA SUBITA DA UN’ALLIEVA DELLA SCUOLA DELLA GUARDIA DI FINANZA DA PARTE DI UN UFFICIALE? - MALGRADO IL SOSPETTO CHE LA GIOVANE SIA STATA SOLO UNA DELLE VITTIME DEI QUATTRO CAPITANI-ISTRUTTORI, SOLO UNO DI LORO È INDAGATO PER STUPRO E LESIONI AGGRAVATE, MENTRE GLI ALTRI TRE NON HANNO SUBITO NESSUN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE. SIA IL GENERALE BRUNO BURATTI, RESPONSABILE DELL’ISTITUTO AQUILANO, SIA IL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ANDREA DE GENNARO, SI SONO LIMITATI A TRASFERIRLI IN UFFICI OPERATIVI DI ALTRE CITTÀ…
FLASH – GIORGIA MELONI NON È A PARIGI PER SOSTENERE GLI AZZURRI, MA PER PORTARE LA FIGLIOLETTA GINEVRA A DISNEYLAND! LA DUCETTA AVRÀ UN INCONTRO A “CASA ITALIA” ALLE 12, POI STASERA CI SARÀ LA CENA IN AMBASCIATA. E DOMANI, INVECE CHE ASSISTERE ALLE GARE (HAI VISTO MAI CHE GLI ITALIANI AVESSERO UN ARBITRAGGIO EQUO) ACCOMPAGNERÀ LA SUA “TOPOLINA” GINEVRA A INCONTRARE TOPOLINO…