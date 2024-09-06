FLASH – È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO! SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON PERDETEVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE...-
FLASH – È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO! SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON PERDETEVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE...-
DAGOREPORT - A QUESTO PUNTO, IL TEMA NON È SOLO SE SANGIULIANO HA SPESO O NO SOLDI PUBBLICI PER LA BOCCIA O HA CONDIVISO CON LEI DOCUMENTI RISERVATI. È ANCHE QUANTO TEMPO HA SOTTRATTO ‘O MINISTRO ‘NNAMMURATO AL LAVORO PER CUI È PAGATO - SAREBBE ANDATO COMUNQUE IN MISSIONE TUTTE QUELLE VOLTE, SE QUESTO NON AVESSE SIGNIFICATO ESSERE "GIUSTIFICATO" A PASSARE DELLE NOTTI FUORI CON LA “NON CONSIGLIERA”? AVREBBE ACCETTATO GLI INVITI AI VARI FESTIVAL/EVENTI (ALCUNI DECISAMENTE POCO AUTOREVOLI) PROPRIO PER AVERE L'OCCASIONE DI GODERE DELLA COMPAGNIA DELLA "POMPEIANA ESPERTA"? AH, SAPERLO… - (NEANCHE IL DISCORSO DI FINE ANNO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DURA 18 MINUTI COME LO “SPECIALE SANGIULIANO” DEL TG1)
FLASH! - BOCCIA ALL'ATTACCO: DELENDA L'INFINGARDO SANGIULIANO! - OGGI LA SEDOTTA E ABBANDONATA DI POMPEI RILASCERA' UNA INTERVISTA (CON DOCUMENTI?) AL DIRETTORE DELLA "STAMPA" MALAGUTI, CHE SARA' IN EDICOLA DOMANI - DOPO GLI SCRITTI, NEI PROSSIMI GIORNI ARRIVERANNO GLI ORALI: LA VENERE DEL COLLEGIO ROMANO TRASLOCHERA' SU LA7, OSPITE DI "IN ONDA", INTERVISTATA DA LUCA TELESE (LO SPASSO DEL GENNY-GATE CONTINUA...)
RETROSCENA DEL MARTEDÌ NERO DI UN GOVERNO MACCHIETTA - IL BOMBOLO DEL GOLFO, GIÀ PRONTO ALLA DECOLLAZIONE, NON SI ASPETTAVA UNA MELONA CHE, ANZICHÉ SFANCULARE UN MINISTRO IRRIMEDIABILMENTE SPUTTANATO, GLI HA INVECE ORDINATO DI RESTARE AL SUO POSTO - UNA TIPICA MOSSA DA “IO SO’ GIORGIA E CE L’HO DURO”: DOPO AVERLO DIFESO IN TV, NON POTEVA DOPO POCHE ORE PRENDERLO A CALCI IN CULO: AVREBBE PERSO FACCIA E MANGANELLO. E POI, MICA POSSO PRESENTARMI AL G7 DELLA CULTURA DI NAPOLI CON UN NUOVO MINISTRO: CHE FIGURA CI FACCIO? – ULTIMO PROBLEMA: COME GIUSTIFICARE CHE, IN GRAN PARTE DEI LORO VIAGGI ‘’CULTURALI’’, BOMBOLO E BAMBOLONA SI ACCONTENTAVANO DI AMMUCCHIARSI IN UNA SOLA STANZA D’ALBERGO? E QUI ‘’GENNY DELON’’ NON AVEVA ALTRA VIA DI USCITA: MARIA ROSARIA BOCCIA ERA LA MIA AMANTE. MA TRANQUILLI, L’HA SUBITO SCARICATA PER RITORNARE TRA LE BRACCIA DELLA MOGLIETTINA CORNIFICATA - VIDEO
DAGOREPORT - È MISTERO “FITTO” INTORNO ALL'INDISCREZIONE DELLA “DIE WELT” SULLE DELEGHE PESANTI CHE VON DER LEYEN VORREBBE AFFIDARE AL MINISTRO MELONIANO – CIRCOLANO TRE "VERSIONI" SULLE RAGIONI DELLA SOFFIATA, ARRIVATA AL GIORNALE DA UN MEMBRO DELLA CDU TEDESCA: POTREBBE ESSERE UNA CONCESSIONE DI URSULA ALLA MELONI SAPENDO CHE LA NOMINA NON È AFFATTO SCONTATA, VISTO IL DURISSIMO ESAME CHE ASPETTA FITTO IN EURO-PARLAMENTO DA PARTE DI UNA COMMISSIONE ANTI-DESTRA – MA GLI "ADDETTI AI LIVORI" NON ESCLUDONO CHE DIETRO CI POSSA ESSERE ANCHE UN MEZZO PATTO TRA MACRON E URSULA, PER USARE L'EX DEMOCRISTIANO PUGLIESE COME PARAFULMINE CON I PAESI FRUGALI CHE VOGLIONO L'AUSTERITÀ (LA FRANCIA, COME L'ITALIA, È SOTTO PROCEDURA D'INFRAZIONE E HA BISOGNO DI UNA MAGGIORE FLESSIBILITÀ DI BILANCIO) – TERZA IPOTESI: UN “BALLON D’ESSAI” PER VEDERE L'EFFETTO CHE FA AGLI ALTRI PAESI (COME LA GRECIA), CHE HANNO VOTATO E SUPPORTATO LA RIELEZIONE DI URSULA MA NON HANNO OTTENUTO GRANCHE', LA NOMINA DI FITTO A VICE-PRESIDENTE ESECUTIVO PUR AVENDO MELONI VOTATO DUE VOLTE CONTRO VON DER LEYEN
DAGOREPORT – IL VICOLO CIECO DI ZELENSKY: VOLEVA FREGARE PUTIN, È FINITO IN TRAPPOLA – IL RIMPASTO SERVIVA A RIDARE SLANCIO ALL’AZIONE DEL GOVERNO UCRAINO, E INVECE È UN MEZZO FLOP: NON CI SONO NOMI NUOVI IN GRADO DI PRENDERE IL POSTO DI KULEBA AND COMPANY, E SARANNO “PROMOSSI” I VICE – L’INVASIONE DELLA REGIONE RUSSA DI KURSK SI È RIVELATA UNA FREGATURA: PUTIN NON HA MOSSO NEMMENO UN SOLDATO DAL DONBASS E NON CONSIDERA L’AREA OCCUPATA OGGETTO DI TRATTATIVA. “MAD VLAD” HA MANDATO AVANTI GLI UCRAINI PER VEDERE DOVE POSSONO ARRIVARE. DA NESSUNA PARTE, SENZA L’APPOGGIO DI USA E UE A COLPIRE IN PROFONDITÀ LA RUSSIA…