FLASH! – PIER PAOLO PASOLINI SI È REINCARNATO E FA LO STILISTA! L’ATTRICE ANNE HATHAWAY PUBBLICA SU INSTAGRAM UNA FOTO CON QUESTA DIDASCALIA: “ANNE IN VALENTINO BY PIER PAOLO PASOLINI”. È UNA NUOVA LINEA DELLA CASA DI MODA DEDICATA ALLO SCRITTORE, MORTO NEL 1975? PIÙ PROBABILE CHE CI SIA LO ZAMPINO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE. DIGITANDO IN “ZONA ITALICA” PPP, INFATTI, SALTA SUBITO FUORI IL NOME DI PASOLINI, E NON QUELLO DI PIER PAOLO PICCIOLI, STILISTA DI VALENTINO DI RECENTE DEFENESTRATO. QUANTI NEL MONDO DELLA MODA SE NE ACCORGERANNO? COME SI SA, IN CERTI AMBIENTI SI GUARDANO SOLO LE FIGURE…

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L’EFFETTO VANNACCI È SVANITO? – IL SECONDO LIBRO DEL GENERALE, "IL CORAGGIO VINCE", È UN MEZZO FLOP RISPETTO ALL’ESORDIO: 14MILA COPIE IN UN MESE E MEZZO CONTRO LE 240MILA DI “IL MONDO AL CONTRARIO” – SALVINI, CHE HA CANDIDATO IL GENERALE ALLE EUROPEE, HA SOTTOVALUTATO LE CONSEGUENZE DELLA SOVRAESPOSIZIONE DI VANNACCI: DOPO UN ANNO DI INTERVISTE E OSPITATE TV, IL MILITARE HA PERSO SMALTO. E IL SUO LIBRO VENDE SOPRATTUTTO NEL NORD-EST, BACINO STORICO DELLA LEGA, E POCO O NIENTE AL SUD E AL CENTRO (DOVE VANNACCI È CAPOLISTA)