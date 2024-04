30 apr 2024 12:37

FLASH! – PIER PAOLO PASOLINI SI È REINCARNATO E FA LO STILISTA! L’ATTRICE ANNE HATHAWAY PUBBLICA SU INSTAGRAM UNA FOTO CON QUESTA DIDASCALIA: “ANNE IN VALENTINO BY PIER PAOLO PASOLINI”. È UNA NUOVA LINEA DELLA CASA DI MODA DEDICATA ALLO SCRITTORE, MORTO NEL 1975? PIÙ PROBABILE CHE CI SIA LO ZAMPINO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE. DIGITANDO IN “ZONA ITALICA” PPP, INFATTI, SALTA SUBITO FUORI IL NOME DI PASOLINI, E NON QUELLO DI PIER PAOLO PICCIOLI, STILISTA DI VALENTINO DI RECENTE DEFENESTRATO. QUANTI NEL MONDO DELLA MODA SE NE ACCORGERANNO? COME SI SA, IN CERTI AMBIENTI SI GUARDANO SOLO LE FIGURE…