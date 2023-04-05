EDITORIALE DI TITO BOERI E ROBERTO PEROTTI SUL PNRR - LA REPUBBLICA - 5 APRILE 2023 Giavazzi Draghi EDITORIALE DI FRANCESCO GIAVAZZI SUL PNRR - CORRIERE DELLA SERA - 5 APRILE 2023
FLASH! – QUANTE ACROBAZIE FANNO I GIORNALONI SUL PNRR: “REPUBBLICA” È PRO-LEGA (BOERI E PEROTTI: "SI DEVE CAMBIARE") E IL “CORRIERE” PRO-DRAGHI (GIAVAZZI: "NON SI DEVE CAMBIARE") - A PROPOSITO: L’ECONOMISTA FIRMA LA SUA ARTICOLESSA IN QUALITÀ DI EX CONSULENTE DI “MARIOPIO” O COME EDITORIALISTA INDIPENDENTE? AH, SAPERLO…-
EDITORIALE DI TITO BOERI E ROBERTO PEROTTI SUL PNRR - LA REPUBBLICA - 5 APRILE 2023 Giavazzi Draghi EDITORIALE DI FRANCESCO GIAVAZZI SUL PNRR - CORRIERE DELLA SERA - 5 APRILE 2023
ARRIVANO BRUTTI SEGNALI SULLA SALUTE DI SILVIO BERLUSCONI: ALFONSO SIGNORINI HA ANNULLATO LA FESTA PER IL SUO 59ESIMO COMPLEANNO, PREVISTA PER VENERDÌ 7 APRILE – IL CONDUTTORE DEL “GF VIP” AVEVA ALLESTITO UN MEGA PARTY, CHE PERÒ SAREBBE SALTATO. E TRA LE CAUSE, CI SAREBBERO PROPRIO LE CONDIZIONI DEL CAV, RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA ALL’OSPEDALE SAN RAFFAELE DI MILANO…
SILVIO BERLUSCONI È IN GRAVISSIME CONDIZIONI: HA UNA POLMONITE BILATERALE ACUTA CHE GLI CAUSA CRISI RESPIRATORIE - AL CAPEZZALE DEL CAV CI SONO TUTTI I FIGLI: MARINA, BARBARA, ELEONORA, PIERSILVIO E LUIGI – PRESENTE ANCHE LA "MOGLIE" MARTA FASCINA, MENTRE LICIA RONZULLI È STATA RIMBALZATA E TENUTA FUORI DAL REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA GENERALE E CARDIOVASCOLARE DELL’OSPEDALE SAN RAFFAELE DI MILANO - IL FRATELLO PAOLO: “È UNA ROCCIA. IL SUO UMORE? IL NOSTRO È BUONO. CE LA FARÀ ANCHE STAVOLTA…”
FRANCESI: ALCUNI GODONO E ALTRI LO PRENDONO IN CULO - PARIGI È A FERRO E FUOCO PER LE PROTESTE CONTRO LA RIFORMA DELLE PENSIONI E PER LA PRIMA VOLTA L’UOMO E LA DONNA PIÙ RICCHI AL MONDO SONO FRANCESI - BERNARD ARNAULT (FONDATORE DI "LVMH", UN IMPORTANTE GRUPPO DEL LUSSO) E FRANCOISE BETTENCOURT MEYERS (EREDE "L’OREAL") HANNO IN BANCA RISPETTIVAMENTE 211 E 80,5 MILIARDI DI DOLLARI – L’ITALIANO PIÙ RICCO È…
LA GUARDIA DI FINANZA HA PERQUISITO LE SEDI DI LAZIO E SALERNITANA! LE INDAGINI RIGUARDANO OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO DI CALCIATORI TRA LE DUE SOCIETÀ, AVVENUTE DAL 2017 AL 2021 (QUANDO ENTRAMBE LE SQUADRE ERANO DI PROPRIETÀ DI LOTITO) - TRA I REATI CONTESTATI CI SONO EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI E DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI – PERQUISITA ANCHE LA SEDE DELLA ROMA
CAFONALINO NON ESCLUDO IL RITORNO – ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DEL SUO LIBRO SU CALIFANO, MARINO COLLACCIANI ACCUSA: “FRANCO È MORTO IN POVERTÀ E DIMENTICATO DA TUTTI”. E POI PARLA DELLA DIPENDENZA DEL “CALIFFO” DALLA COCAINA: “EDOARDO VIANELLO LO TROVÒ SVENUTO IN CASA E LO PORTÒ AL GEMELLI” – SUL PALCO ENRICO BONACCORTI E MITA MEDICI, IL GRANDE AMORE DEL CANTANTE. IN PLATEA MARIA MONSÈ, AMEDEO GORIA E… – FOTO BY DI BACCO + VIDEO DELL'ULTIMO CONCERTO AL SISTINA
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN
IL NUOVISSIMO TRATTAMENTO PER CURARE LE ARITMIE CARDIACHE – ALL’OSPEDALE SANT’ANDREA DI ROMA È STATA SPERIMENTATA UNA INNOVATIVA TECNICA RADIOTERAPICA (COMPLETAMENTE INDOLORE) CHE PERMETTE DI FERMARE UN’ARITMIA VENTRICOLARE POTENZIALMENTE FATALE PER IL PAZIENTE – LA PROCEDURA DI “RADIOABLAZIONE”, CHE ALL’OSPEDALE SANT’ANDREA AVVIENE IN REGIME AMBULATORIALE, SI È DIMOSTRATA EFFICACE... - VIDEO!