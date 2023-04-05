FLASH! – QUANTE ACROBAZIE FANNO I GIORNALONI SUL PNRR: “REPUBBLICA” È PRO-LEGA (BOERI E PEROTTI: "SI DEVE CAMBIARE") E IL “CORRIERE” PRO-DRAGHI (GIAVAZZI: "NON SI DEVE CAMBIARE") - A PROPOSITO: L’ECONOMISTA FIRMA LA SUA ARTICOLESSA IN QUALITÀ DI EX CONSULENTE DI “MARIOPIO” O COME EDITORIALISTA INDIPENDENTE? AH, SAPERLO…

-

Condividi questo articolo


EDITORIALE DI TITO BOERI E ROBERTO PEROTTI SUL PNRR - LA REPUBBLICA - 5 APRILE 2023 EDITORIALE DI TITO BOERI E ROBERTO PEROTTI SUL PNRR - LA REPUBBLICA - 5 APRILE 2023 Giavazzi Draghi Giavazzi Draghi EDITORIALE DI FRANCESCO GIAVAZZI SUL PNRR - CORRIERE DELLA SERA - 5 APRILE 2023 EDITORIALE DI FRANCESCO GIAVAZZI SUL PNRR - CORRIERE DELLA SERA - 5 APRILE 2023

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

SILVIO BERLUSCONI È IN GRAVISSIME CONDIZIONI: HA UNA POLMONITE BILATERALE ACUTA CHE GLI CAUSA CRISI RESPIRATORIE - AL CAPEZZALE DEL CAV CI SONO TUTTI I FIGLI: MARINA, BARBARA, ELEONORA, PIERSILVIO E LUIGI – PRESENTE ANCHE LA "MOGLIE" MARTA FASCINA, MENTRE LICIA RONZULLI È STATA RIMBALZATA E TENUTA FUORI DAL REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA GENERALE E CARDIOVASCOLARE DELL’OSPEDALE SAN RAFFAELE DI MILANO - IL FRATELLO PAOLO: “È UNA ROCCIA. IL SUO UMORE? IL NOSTRO È BUONO. CE LA FARÀ ANCHE STAVOLTA…”

business

cronache

sport

cafonal

CAFONALINO NON ESCLUDO IL RITORNO – ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DEL SUO LIBRO SU CALIFANO, MARINO COLLACCIANI ACCUSA: “FRANCO È MORTO IN POVERTÀ E DIMENTICATO DA TUTTI”. E POI PARLA DELLA DIPENDENZA DEL “CALIFFO” DALLA COCAINA: “EDOARDO VIANELLO LO TROVÒ SVENUTO IN CASA E LO PORTÒ AL GEMELLI” – SUL PALCO ENRICO BONACCORTI E MITA MEDICI, IL GRANDE AMORE DEL CANTANTE. IN PLATEA MARIA MONSÈ, AMEDEO GORIA E… – FOTO BY DI BACCO + VIDEO DELL'ULTIMO CONCERTO AL SISTINA

viaggi

salute