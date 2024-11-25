??? pic.twitter.com/VumAbYt36U— Camilla Conti (@petunianelsole) November 25, 2024
FLASH! – IN RAI È SCAPPATA LA FRIZIONE ALLA TURBO FEMMINISTA SARA MARIANI, PRESENTATRICE DI “AGORÀ WEEKEND”, CHE IN COLLEGAMENTO CON GINO CECCHETTIN LA SPARA GROSSA: “COSA DOBBIAMO FARE PERCHÉ I FIGLI, I MASCHI BIANCHI, DI FIGLI COSÌ CE NE SIANO DI MENO?” – E SUI SOCIAL ESPLODE L’INDIGNAZIONE: “I MASCHI BIANCHI SONO ANCHE QUELLI CHE PAGANO IL CANONE”-
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DAGOREPORT – ANGELA MERKEL NON CE LA RACCONTA TUTTA QUANDO DICE DI NON AVER AVUTO UN RUOLO NELLA CADUTA DEL GOVERNO BERLUSCONI NEL 2011 - NON È STATA LEI A CALARE LA MANNAIA (CI PENSÒ IL DUO FRANCESE SARKOZY-TRICHET CON LA FAMOSA LETTERINA DELLA BCE, CONDITA DI DIKTAT AL GOVERNO ITALIANO), MA NON MOSSE UN DITO PER IMPEDIRLO. ANZI, LE SUE RISATINE DI DILEGGIO AL CAV, CONDIVISE CON SARKO’ A MARGINE DI UN CONSIGLIO EUROPEO, FURONO IL COLPO DI GRAZIA…
DAGOREPORT – QUANDO LA MELONI NON C’È, I SUOI PARLANO – PER L’ENNESIMA VOLTA, CON LA DUCETTA IN MISSIONE INTERNAZIONALE, I VARI CROSETTO, RAMPELLI, LA RUSSA, HANNO ESONDATO A RUOTA LIBERA, IGNORANDO L’ORDINE DI COORDINARSI CON FAZZOLARI PER CENTRALIZZARE LA COMUNICAZIONE UFFICIALE DEL GOVERNO E DEL PARTITO – PEGGIO FA SALVINI, CHE APRE BOCCA E JE DÀ FIATO, COME HA FATTO CON L’USCITA PRO-NETANYAHU…
DAGOREPORT – DONALD TRUMP INSEGNA: PER GOVERNARE SENZA LIMITI, BISOGNA LIBERARSI DEL DEEP STATE. E COME IL TYCOON, LA "FIAMMA MAGICA" DI GIORGIA MELONI STA TENTANDO DI SMOBILITARE GLI APPARATI DELLO STATO CHE “REMANO CONTRO” – COME? PIAZZANDO FEDELISSIMI COME CAPI DI GABINETTO: È IL CASO DI VALENTINA GEMIGNANI AL MINISTERO DELLA CULTURA, E DELLE INDISCREZIONI SU MASSIMO RUBECHI, COMPAGNO DI DARIA PERROTTA, AL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ…
FLASH! - AVVISATE IL VICE PRESIDENTE DEL CSM, FABIO PINELLI, CHE DOPO IL SUO INCONTRO CON MELONI SÌ È PUBBLICAMENTE ALLINEATO AL GOVERNO NELLA SCONTRO CON I MAGISTRATI SUGLI IMMIGRATI, IL CONTRARIO DI CIÒ CHE PREVEDEREBBE IL SUO RUOLO DI GARANTE DELL’AUTONOMIA E DELL’INDIPENDENZA DELL’ORDINE GIUDIZIARIO, L’IRRITAZIONE DI MATTARELLA, PRESIDENTE DEL CSM, È COMPLETA. E AL PROSSIMO CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, IL CAPO DELLO STATO AVREBBE IN MENTE DI PARTECIPARE DI PERSONA…
FLASH! - LE ROGNE PER SALVINI NON FINISCONO MAI. IL 15 DICEMBRE SI TERRÀ IL CONGRESSO DELLA LEGA LOMBARDA, CHE RACCHIUDE IL MAGGIOR NUMERO DI ISCRITTI AL CARROCCIO: IL CANDIDATO STRAFAVORITO (DATO AL 70%) È L’ANTI-SALVINIANO MASSIMILIANO ROMEO, CAPOGRUPPO AL SENATO. LO SFIDA LUCA TOCCALINI, FEDELE ALL’AMMACCATO CAPITANO. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA ATTILIO FONTANA, GIUNTO AL SECONDO MANDATO, ORMAI SI SENTE LIBERO DAL GIOGO DI SALVINI E APPOGGIA ROMEO. NON SOLO: SI STA ALLEANDO AL COMPETITOR DEL NUMERO UNO DELLA LEGA, LUCA ZAIA…