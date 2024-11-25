FLASH! – IN RAI È SCAPPATA LA FRIZIONE ALLA TURBO FEMMINISTA SARA MARIANI, PRESENTATRICE DI “AGORÀ WEEKEND”, CHE IN COLLEGAMENTO CON GINO CECCHETTIN LA SPARA GROSSA: “COSA DOBBIAMO FARE PERCHÉ I FIGLI, I MASCHI BIANCHI, DI FIGLI COSÌ CE NE SIANO DI MENO?” – E SUI SOCIAL ESPLODE L’INDIGNAZIONE: “I MASCHI BIANCHI SONO ANCHE QUELLI CHE PAGANO IL CANONE”

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