FLASH! – IN RAI SI VOCIFERA CHE SERENA BORTONE SIA IN TRATTATIVA PER PASSARE A DISCOVERY: TRE GIORNI FA, SU INSTAGRAM, HA PUBBLICATO UNA FOTO CON LAURA CARAFOLI, RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PRODUZIONE DEL CANALE AMERICANO. DIDASCALIA: “RITROVARE LE AMICHE VERE” - SARÀ SOLO UNA COINCIDENZA? PRENDENDO ISPIRAZIONE DA FAZIO, LA BORTONE, GRANDE AMICA DI STEFANO COLETTA, DIRETTORE DEL PRIME TIME RAI, POTREBBE MOLLARE PRIMA DI ESSERE SILURATA…

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IL FUTURO DA CYBORG CHE CI ASPETTA - LA MEDICINA STA FACENDO PASSI DA GIGANTI GRAZIE ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER IDEARE CURE, TERAPIE E PROTESI CHE SEMBRANO USCITE DA UN FILM DI FANTASCIENZA - ALCUNI RICERCATORI ITALIANI E SVIZZERI HANNO CREATO UN SENSORE PER AIUTARE I PAZIENTI A PERCEPIRE IL TATTO E IL CALORE NEGLI ARTI CHE NON CI SONO PIÙ - SEMPRE DALL'ITALIA ARRIVA UNA NUOVA PIATTAFORMA ROBOTICA CHE CONSENTE AI PAZIENTI DI RECUPERARE IL TONO MUSCOLARE PERSO DOPO L'AMPUTAZIONE...