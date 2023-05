23 mag 2023 10:22

FLASH! – IN RAI SI VOCIFERA CHE SERENA BORTONE SIA IN TRATTATIVA PER PASSARE A DISCOVERY: TRE GIORNI FA, SU INSTAGRAM, HA PUBBLICATO UNA FOTO CON LAURA CARAFOLI, RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PRODUZIONE DEL CANALE AMERICANO. DIDASCALIA: “RITROVARE LE AMICHE VERE” - SARÀ SOLO UNA COINCIDENZA? PRENDENDO ISPIRAZIONE DA FAZIO, LA BORTONE, GRANDE AMICA DI STEFANO COLETTA, DIRETTORE DEL PRIME TIME RAI, POTREBBE MOLLARE PRIMA DI ESSERE SILURATA…