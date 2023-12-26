FLASH! – SALLUSTI, “FACCI” IL PIACERE! – IL DIRETTORE DEL “GIORNALE” HA COMUNICATO OGGI AL CDR L’ASSUNZIONE DI FILIPPO FACCI, CON LA QUALIFICA DI INVIATO “REDAZIONALIZZATO”, A DISPOSIZIONE DELLA DIREZIONE – L’EX EDITORIALISTA DI “LIBERO” INIZIERÀ A LAVORARE DAL PRIMO GENNAIO PROSSIMO…-
C’È SCALA E SOTTOSCALA – I MILANESI CHE PASSANO IN PIAZZA DELLA SCALA, DA GIORNI, SI CHIEDONO PERCHÉ LA FACCIATA DEL TEATRO, SIMBOLO DELLA SOBRIETÀ MENEGHINA, DEBBA ESSERE BRUTALIZZATA DA UNA SCULTURA DAL TITOLO “BIG BALLERINA”, SPONSORIZZATA DA “A2A” – PROPRIO SUL SITO DI “A2A”, ANNA OLKHOVAIA, SEDICENTE ESPERTA DI DANZA, ORMAI IN PIANTA STABILE SULLE LOCANDINE DELLA SCALA, CURA UNA SERIE DI PODCAST SULLA DANZA E IL TEATRO – E CHI È ANNA OLKHOVAIA? LA FIDANZATA DEL SOVRINTENDENTE DOMINIQUE MEYER!
FLASH! - NATALE E' SEMPRE NATALE, E SI FA IN FAMIGLIA. GIORGIA MELONI CON LA PICCOLA GINEVRA E ANDREA GIAMBRUNO ERANO SUL VOLO MILANO-ROMA ATTERRATO A FIUMICINO ALLE 12. LEI CON LA FIGLIA DAVANTI, LUI SEDUTO IN FONDO ALL'AEREO...
FLASH! - AH, COME PASSA IL TEMPO! IL NATALE SCORSO, FRESCO PREMIER, UNA RADIANTE GIORGIA MELONI, NON ANCORA DUCETTA, APPARECCHIAVA LA FAMIGLIOLA FELICE AUGURANDO "GIOIA E FELICITA'" - OGGI INDOSSA LA SOLITA INGUARDABILE GIACCA DA BABBO NATALE MA E' PIU' SOLA DI UN EREMITA. E MENTRE AUGURA UN GROTTESCO "NATALE DI ORGOGLIO" (ORGOGLIO DECHE?), IL VOLTO PUR LEVIGATO DAI FILLER CON ACIDO IALURONICO TRADISCE ANSIA E TENSIONE. TE CREDO: IL 28 SI APRONO LE FORCHE CAUDINE DELLA CONFERENZA STAMPA MA IL PEGGIO E' ATTESO CON IL DISCORSO DI FINE ANNO DI MATTARELLA CHE SI PREANNUNCIA PARTICOLARMENTE DURO...
FLASH! - QUI VIENE GIÙ TUTTO! ALLA PROSSIMA RIUNIONE DELL'ECOFIN, IL 15 GENNAIO IN LUSSEMBURGO, IL PRESIDENTE DEL MES PIERRE GRAMEGNA PROPORRÀ DI LIQUIDARE LA QUOTA ITALIANA DI 125 MILIONI (COME AUSPICATO DA SALVINI: “IL MES NON CI SERVE, RIVOGLIAMO INDIETRO I SOLDI”) E ISTITUIRE UN NUOVO MES CON LA PARTECIPAZIONE DEI 19 PAESI CHE HANNO RATIFICATO LA MODIFICA DEL FONDO SALVA-STATI. E PER L’ITALIA DELLA MELONI SARÀ L’INIZIO DELLA FINE… - VIDEO
DAGOREPORT – SERGIO CASTELLITTO COME CALIGOLA: ALLA SUA PRIMA NOMINA DA NEO PRESIDENTE DEL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA, L'ATTORE HA CHIAMATO IL SUO PRODUTTORE TEATRALE, ANGELO TUMMINELLI, COME RESPONSABILE DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI – È QUALCOSA DI PIÙ DI UN CLAMOROSO “SOFFRITTO” DI INTERESSI, VISTO CHE QUEL RUOLO E' STATO CREATO AD HOC (PRIMA NON ESISTEVA)