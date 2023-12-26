FLASH! – SALLUSTI, “FACCI” IL PIACERE! – IL DIRETTORE DEL “GIORNALE” HA COMUNICATO OGGI AL CDR L’ASSUNZIONE DI FILIPPO FACCI, CON LA QUALIFICA DI INVIATO “REDAZIONALIZZATO”, A DISPOSIZIONE DELLA DIREZIONE – L’EX EDITORIALISTA DI “LIBERO” INIZIERÀ A LAVORARE DAL PRIMO GENNAIO PROSSIMO…

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C’È SCALA E SOTTOSCALA – I MILANESI CHE PASSANO IN PIAZZA DELLA SCALA, DA GIORNI, SI CHIEDONO PERCHÉ LA FACCIATA DEL TEATRO, SIMBOLO DELLA SOBRIETÀ MENEGHINA, DEBBA ESSERE BRUTALIZZATA DA UNA SCULTURA DAL TITOLO “BIG BALLERINA”, SPONSORIZZATA DA “A2A” – PROPRIO SUL SITO DI “A2A”, ANNA OLKHOVAIA, SEDICENTE ESPERTA DI DANZA, ORMAI IN PIANTA STABILE SULLE LOCANDINE DELLA SCALA, CURA UNA SERIE DI PODCAST SULLA DANZA E IL TEATRO – E CHI È ANNA OLKHOVAIA? LA FIDANZATA DEL SOVRINTENDENTE DOMINIQUE MEYER!

FLASH! - AH, COME PASSA IL TEMPO! IL NATALE SCORSO, FRESCO PREMIER, UNA RADIANTE GIORGIA MELONI, NON ANCORA DUCETTA, APPARECCHIAVA LA FAMIGLIOLA FELICE AUGURANDO "GIOIA E FELICITA'" - OGGI INDOSSA LA SOLITA INGUARDABILE GIACCA DA BABBO NATALE MA E' PIU' SOLA DI UN EREMITA. E MENTRE AUGURA UN GROTTESCO "NATALE DI ORGOGLIO" (ORGOGLIO DECHE?), IL VOLTO PUR LEVIGATO DAI FILLER CON ACIDO IALURONICO TRADISCE ANSIA E TENSIONE. TE CREDO: IL 28 SI APRONO LE FORCHE CAUDINE DELLA CONFERENZA STAMPA MA IL PEGGIO E' ATTESO CON IL DISCORSO DI FINE ANNO DI MATTARELLA CHE SI PREANNUNCIA PARTICOLARMENTE DURO...