FLASH! – SILVIETTO NON TROVA IL DIRETTORE PER "IL GIORNALE": PER IL MOMENTO, BERLUSCONI HA AFFIDATO L’INTERIM A LIVIO CAPUTO, CLASSE 1933…-
FLASH! – SILVIETTO NON TROVA IL DIRETTORE PER "IL GIORNALE": PER IL MOMENTO, BERLUSCONI HA AFFIDATO L’INTERIM A LIVIO CAPUTO, CLASSE 1933…-
FARE IMPRESA IN ITALIA È UN’IMPRESA - IL NOSTRO PAESE È SOTTO LA MEDIA OCSE IN TUTTE LE CLASSIFICHE MONDIALI SULLA COMPETITIVITÀ: COLPA DEI TEMPI DELLA GIUSTIZIA CIVILE, DEI COSTI E DELLA TROPPA BUROCRAZIA - IL REPORT DELLA BANCA MONDIALE: L’ITALIA È AL 122ESIMO POSTO SULL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI E LA POSSIBILITÀ DI FARLI RISPETTARE. IL RECOVERY E LE RIFORME SONO L’ULTIMA OCCASIONE PER PROVARE A CAMBIARE LE COSE…
CAFONALINO - MARISELA FEDERICI APPARECCHIA A “LA FURIBONDA” UNA COLAZIONE IN ONORE DEL PITTORE CORRADO VENEZIANO - TRA LE ORTENSIE, I BRINDISI E IL BUFFET, ALLA VILLA SULL’APPIA ANTICA DELLA REGINA DELLA MONDANITÀ ROMANA SPUNTANO VITTORIO SGARBI, ALDA FENDI E RAFFAELE CURI, FAUSTO E LELLA BERTINOTTI, ANGELO BUCARELLI. E POI AMBASCIATORI E PARTY-GIANI DELLA ROMA GODONA
NEANCHE IL TEMPO DI PARTIRE CHE GIA’ IL PASS VACCINALE VIENE STRONCATO DALLE CRITICHE – DAI DUBBI SULLA PRIVACY ALLE INCERTEZZE SUI COSTI E L’EFFICACIA, SENZA CONTARE IL RALLENTAMENTO DEL TURISMO ESTIVO - IL CERTIFICATO È GIÀ IN VIGORE DA LUNEDÌ 26 APRILE IN VERSIONE DIGITALE E DOVREBBE ESSERE UTILIZZATO PER SPOSTARSI LIBERAMENTE NELLE REGIONI ARANCIONI E ROSSE (CHE A GIUGNO DOVREBBERO SCOMPARIRE)– AL MOMENTO, I REQUISITI PER OTTENERE IL PASS SONO…
NASCI MASCHIO E SOTTO AL CHILO? INVECCHIERAI PRIMA DEGLI ALTRI - UNO STUDIO CANADESE SUI BAMBINI PREMATURI NATI CON UN PESO MOLTO BASSO HA SCOPERTO CHE A 30 ANNI NE DIMOSTRANO BIOLOGICAMENTE CINQUE DI PIU' RISPETTO AI LORO COETANEI - NESSUNA DIFFERENZA E' STATA RILEVATA PER LE DONNE - IL TEAM DI SCIENZIATI HA UTILIZZATO L'ANALISI DEL DNA PER CONFRONTARE I GRUPPI