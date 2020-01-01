FLASH! – TELEFONATA FURENTE DI "FURBRIZIO" CORONA A DANDOLO PER LA SEGNALAZIONE DELL’AVVISTAMENTO ODIERNO AL BAR "FORMIDABILE" DEL QUARTIERE LAMBRATE A MILANO. TRA UN INSULTO E UN ALTRO FURBIZIO GLI HA URLATO “HAI LETTO LE MIE MISURE RESTRITTIVE? MI VUOI RIMANDARE DENTRO COGLIONE? IO TI QUERELO” E “NON HAI TESTIMONI!” – I TESTIMONI PURTROPPO PER LUI CI SONO. PERSONE DEL LOCALE, CONTATTATE, HANNO CONFERMATO CHE CORONA, VESTITO DI BIANCO, È ENTRATO E USCITO PIÙ VOLTE DAL BAR COL SUO GRUPPO DI LAVORO, SEGUITO DA TELECAMERE, MACCHINE FOTOGRAFICHE E ASSISTENTI VARI. ALCUNI TRA L’ALTRO SONO ANCORA NEL LOCALE. SEDUTO AL TAVOLO DI CORONA ANCHE IL SOBRIO PERSONAGGIO DELLA FOTO…-