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FLASH! LE NOMINE IN RAI PRENDERANNO FORMA SOLO DOPO L’ESITO DELLE ELEZIONI REGIONALI MA PER PORTARSI AVANTI CON IL LAVORO, NELLA SPERANZA DI SALVARE LA SUA POLTRONA AL TG1, MONICA MAGGIONI HA CHIESTO UDIENZA A BRUNO VESPA DIVENTATO "IL RICHELIEU" DI GIORGIA MELONI...-
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“ANTONIONI E IL SUO NUDO PER “EROS”? NON LO RIMPIANGO, MA NON L’HO VISSUTO BENE” - LUISA RANIERI A “OGGI”: NON VOLEVO FARE LA BELLONA DI TURNO, CHE HA LA CARRIERA CHE DURA DUE ORE – DOPO IL MATRIMONIO CON IL COLLEGA LUCA ZINGARETTI, NON HA LAVORATO PER TRE ANNI: “ERA CENTO VOLTE PIÙ FAMOSO DI ME, AMATISSIMO. E SÌ, PER UN PO’ MI SI È FERMATA LA CARRIERA. VOGLIO PENSARE CHE SIA UN CASO, MA È MOLTO STRANO” – IN ITALIA IL SISTEMA E’ MASCHILE, PERO’ STA CAMBIANDO. LA MELONI PREMIER? SONO CONTENTA E PENSO CHE..."
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DAL PRESIDENTE DEL SENATO, IGNAZIO LA RUSSA: “NON È MIA ABITUDINE RIVOLGERMI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA NEANCHE DI FRONTE ALLE PIÙ INVEROSIMILI E OFFENSIVE BAGGIANATE DI QUOTIDIANI E RIVISTE. QUESTO ABITUALE MIO COMPORTAMENTO VACILLA PERÒ DI FRONTE A QUANTO SCRIVE OGGI DAGOSPIA. IL TENTATIVO DI ACCREDITARE, INVENTANDOLO DI SANA PIANTA, UN DISSIDIO INTERNO A FDI A MILANO PROPRIO DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE REGIONALE COSTITUISCE UN INGIUSTO DANNO ARBITRARIAMENTE CAGIONATO ANCOR PIÙ CHE A ME AL PARTITO FDI….”
CHE MI VENGA UN GOLFO! – LA SUPER CONSULENZA DA 3 MILIONI DI EURO A SARKOZY PER LA VENDITA DI NTV AGLI AMERICANI DI GIP ERA PARTE DI UN'OPERAZIONE PIÙ STRUTTURATA CON QATAR E EMIRATI ARABI, CHE AVEVANO RICEVUTO NUMEROSE REGALIE FISCALI DALL’ALLORA PRESIDENTE FRANCESE – I DUE PAESI, PER UNA VOLTA AMICI, AVREBBERO RICOMPENSATO SARKO FINANZIANDO IL FONDO “PENINSULA”, SOCIO DI NTV, CHE BONIFICAVA LA "CONSULENZA" ALLO STUDIO LEGALE DEL MARITO DI CARLA BRUNI
FAMIGLIE MODERNE – UNA GIOVANE COPPIA DI GENITORI INGLESI HA CHIESTO ALLA NONNA MATERNA DI FARE DA BABYSITTER AL LORO PARGOLETTO, MA L’ANZIANA SIGNORA HA CHIESTO 16 STERLINE L’ORA PIÙ EXTRA IN BARBA ALL'AMORE DISINTERESSATO DELLE NONNE PER I NIPOTINI – ED È SUBITO SCAZZO IN FAMIGLIA, LA MAMMA DEL BAMBINO: “NON METTERÀ MAI PIÙ PIEDE IN CASA MIA…”
SICURI CHE LO SPORT FACCIA BENE? IL CALCIATORE RENATO CURI FU FULMINATO DA UN INFARTO DURANTE PERUGIA-JUVE, MOROSINI DURANTE PESCARA-LIVORNO. DAVIDE ASTORI MORTO IN ALBERGO PRIMA DI SCENDERE IN CAMPO – L’INCIDENTE MORTALE DI SIMONCELLI DURANTE IL GRAN PREMIO IN MALESIA – I CICLISTI DECEDUTI IN CIRCOSTANZE MISTERIOSE (FORSE A CAUSA DEL DOPING) E IL PUGILE MUHAMMED ALÌ VITTIMA DELLE BOTTE PRESE IN CARRIERA...
CAFONAL DELLA MEMORIA – PIENONE AL TEATRO DELL’OPERA DI ROMA PER LA PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO “IL RESPIRO DI SHLOMO”, CHE RIPERCORRE LA VITA DI SHLOMO VENEZIA ATTRAVERSO UN INCASTRO DI VECCHIE INTERVISTE - C’ERANO ZINGARETTI E SGARBI, WALTER VELTRONI E ABODI, SAMI MODIANO, EDITH BRUCK E TANTI STUDENTI – IL SOVRINTENDENTE, FRANCESCO GIAMBRONE: “UN TEATRO PIENO È SEMPRE UNA COSA BELLA, ANCORA DI PIÙ QUANDO A RIEMPIRLO SONO I RAGAZZI” - VIDEO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
FACEVA BENE MESSINA DENARO A IMBOTTIRSI DI PILLOLINE BLU: IL VIAGRA FA BENE AL CUORE E AIUTA A MIGLIORARE LA SALUTE – PER I RICERCATORI DELLA “UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA”, GLI UOMINI CHE ASSUMONO LA PILLOLA CONTRO LA DISFUNZIONE ERETTILE HANNO IL 17% IN MENO DI PROBABILITÀ DI SOFFRIRE DI INSUFFICIENZA CARDIACA – NON SOLO: GIÀ IN PASSATO RICERCHE PRECEDENTI AVEVANO COLLEGATO L’USO DEL VIAGRA A UN RIDOTTO RISCHIO DI ALZHEIMER E…