FLASH - LE NOZZE CON I FICHI...SECHI! DAL 6 MARZO SARÀ EFFETTIVA LA NOMINA DI MARIO SECHI QUALE CAPO DELL'UFFICIO STAMPA E RELAZIONI CON I MEDIA DI PALAZZO CHIGI...-
FLASH - LE NOZZE CON I FICHI...SECHI! DAL 6 MARZO SARÀ EFFETTIVA LA NOMINA DI MARIO SECHI QUALE CAPO DELL'UFFICIO STAMPA E RELAZIONI CON I MEDIA DI PALAZZO CHIGI...-
LA MORTE FA SHARE – IL FUNERALE È DIVENTATO UN GENERE TELEVISIVO A SÉ, IMPOSSIBILE DA CONTROPROGRAMMARE, E CAPACE DI INCOLLARE ALLO SCHERMO MILIONI DI PERSONE: LE ESEQUIE DI MAURIZIO COSTANZO SONO STATE SEGUITE DA 6 MILIONI E MEZZO DI PERSONE E GLI ESEMPI DEL PASSATO, DA FRIZZI A CARRÀ, DIMOSTRANO CHE I TELESPETTATORI HANNO ANCORA VOGLIA DI SENTIRSI PARTE DI QUALCOSA - "LA STAMPA": “GUARDIAMO I FUNERALI ANCHE PER METTERE UNA DISTANZA TRA NOI E LA MORTE GRAZIE A...”
PUTIN, FUORI IL MALLOPPO! – “MAD-VLAD” POTREBBE AVER NASCOSTO 50 MILIONI DI FRANCHI (PIÙ O MENO LA STESSA CIFRA IN EURO) NELLA FILIALE SVIZZERA DELLA BANCA RUSSA “GAZPROMBANK” GRAZIE AL VIOLONCELLISTA SERGEI RODULGIN (PADRINO DI SUA FIGLIA) USATO COME PRESTANOME – ORA LE AUTORITÀ SVIZZERE INDAGANO PER RICICLAGGIO E POTREBBERO PORTARE ALLA LUCE I SOLDI DI PUTIN….
È MORTO A 89 ANNI JUST FONTAINE, LEGGENDARIO CALCIATORE FRANCESE CHE DETIENE IL RECORD PER IL MAGGIOR NUMERO DI GOL REALIZZATI IN UNA SINGOLA EDIZIONE DELLA COPPA DEL MONDO - ERA IL 1958, IN SVEZIA, QUANDO IL FRANCESE SEGNÒ 13 GOL, ANCHE SE IL TORNEO FU VINTO DAL BRASILE DI PELÉ… - VIDEO
CAFONALINO DEL "PANORAMA" – ALLA LUISS DI ROMA, ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI STEFANO BRUSADELLI SULLA STORIA DEL SETTIMANALE “PANORAMA”, GIULIANO AMATO AFFILA GLI ARTIGLI SULLO STATO DELL'EDITORIA: “VEDO IN ITALIA GIORNALI CHE CON FEROCIA AMBISCONO ALLA POLARIZZAZIONE DELL’OPINIONE PUBBLICA…” – OLTRE A "JOHNNY" RIOTTA E PAOLA SEVERINO, AVVISTATI ALESSANDRO PANSA, ANTONIO MASTRAPASQUA, L'ENCICLOPEDICO FILIPPO CECCARELLI, PASQUALE CHESSA E UN SORNIONE ENRCO VANZINA… – FOTO BY DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
E SE VI DICESSIMO CHE 11 MINUTI DI CAMMINATA A PASSO VELOCE AL GIORNO VI POSSONO SALVARE LA VITA? SECONDO UNO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DI CAMBRIDGE, BASTEREBBERO 75 MINUTI A SETTIMANA A INTENSITÀ MODERATA PER PREVENIRE UNA MORTE PREMATURA SU DIECI: CAMMINARE A RITMO SOSTENUTO PUÒ RIDURRE MALATTIE CARDIOVASCOLARI, ALCUNI TIPI DI CANCRO E…