FLASH - UN NUOVO MISTERO ITALIANO: COSA E' SUCCESSO AI CAPELLI DI FABRIZIO DEL NOCE? UN CASCHETTO DALLE NUANCE IMPRECISATE CHE ZAMPILLA SELVAGGIO...-
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CAFONALINO “PREMO LAURENTUM” - INDOVINATE CHI HA VINTO IL PREMIO DEDICATO ALLA POESIA? GIUSEPPE CONTE! MA NON SI TRATTA DELL’AVVOCATO DI PADRE PIO MA DELL’OMONIMO SCRITTORE, POETA, LIBRETTISTA, DRAMMATURGO, TRADUTTORE - IL PRESIDENTE DELLA GIURIA, GIANNI LETTA, HA CONSEGNATO UN PREMIO SPECIALE A FIORELLO E A MARTINA BENEDETTI, INFERMIERA SIMBOLO DELLA LOTTA AL COVID
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
BASTA CON LE BISTECCHE, STASERA UNA BELLA BLATTA AI FERRI - L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE HA PUBBLICATO NUOVI PARERI SCIENTIFICI SUGLI INSETTI COMMESTIBILI - "SONO FONTE DI PROTEINE, MA POSSONO SCATENARE REAZIONI ALLERGICHE" - "CI SONO CHIARI VANTAGGI AMBIENTALI ED ECONOMICI NEL SOSTITUIRE LE FONTI TRADIZIONALI CON QUELLE CHE COMPORTANO MENO MANGIME, MENO RIFIUTI E MENO EMISSIONI DI GAS SERRA"...