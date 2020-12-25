FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO DI NATALE! SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON PERDETEVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE

-

Condividi questo articolo

CLICCA QUI PER LA VERSIONE DESKTOP

 

QUI PER LA VERSIONE MOBILE

 

Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete  e troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

LA DIFFERENZA DI IBRA: “IMPAZZISCO SE UN COMPAGNO SBAGLIA UN PASSAGGIO, ANCHE IN ALLENAMENTO. IL PROBLEMA È CHI NON SI ARRABBIA. E SE FACCIO UN ERRORE IO? IO NON SBAGLIO MAI”- ZLATAN SI RACCONTA A "SETTE": "LO SCUDETTO? IL MILAN DEVE AVERE IL CORAGGIO DI SOGNARLO. LA CHAMPIONS? SE POSSO RESTARE LA FACCIO VOLENTIERI! LA FAMIGLIA MI MANCA, IN SVEZIA HO DUE FIGLI, A MILANELLO 25..." – E POI RACCONTA L’ESPERIENZA CON IL COVID: “STAVO A CASA, INCAZZATO, A UN CERTO PUNTO DAVO I NOMI AI MURI…” - IBRA SARA' ANCHE A SANREMO (LA DAGO-ANTICIPAZIONE BY GIUSEPPE CANDELA)

cafonal

viaggi

salute