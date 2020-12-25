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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO DI NATALE! SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON PERDETEVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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NON VE PIACE ‘O PRESEPE? “MI HANNO SCRITTO CHE SONO UNA BASTARDA E FASCISTA DI MERDA”, INSULTI E MINACCE DI MORTE ALL’ASSESSORA LARA MAGONI (EX CAMPIONESSA DI SCI). IL MOTIVO? LA REGIONE LOMBARDIA AVREBBE RIFIUTATO UN PRESEPIO REALIZZATO IN CAMPANIA. LEI NEGA IN LACRIME. “HO SOLO PROPOSTO DI PORTARLO A BERGAMO INVECE CHE IN REGIONE, E ADESSO SUI SOCIAL VENGO TRATTATA COME UN ANIMALE”
SIENA-BRUXELLES, SOLA ANDATA - AVVISATE I 5 STELLE: IL NUOVO PIANO STRATEGICO MPS NON CONVINCE LA COMMISSIONE EUROPEA: LA BANCA SAREBBE DOVUTA TORNARE IN UTILE GIÀ NEL 2019, SECONDO IL PIANO PRESENTATO E ''BOLLINATO''. INVECE LO SCORSO ESERCIZIO SI È CHIUSO IN PERDITA PER 1,033 MILIARDI. E CI VOGLIONO AGGREGAZIONI IL PRIMA POSSIBILE (MA I GRILLINI NON VOGLIONO FINIRE IN UNICREDIT: MPS DEVE ESSERE UNA BANCA DELLO STATO)
IL NATALE VISTO DAI VIP - MIHAJLOVIC ERA COSÌ POVERO CHE COME REGALO DI NATALE POTEVA SCEGLIERE FRA UNA MELA E UNA BANANA - LINO BANFI EBBE UN FISCHIETTO E GUCCINI SI VIDE RIFILARE IL RASOIO DAL PADRE - NEL 2015 IL PUGILE MAYWEATHER RICEVETTE UNA TIGRE DAI SUOI AMICI RUSSI - LA DELUSIONE DI MUTI PER AVER AVUTO UN VIOLINO ANZICHÉ IL FUCILE. FINO AL QUADRO CHE FREDDIE MERCURY ORDINÒ DI SPEDIRE A ELTON JOHN SOLO DOPO LA SUA MORTE…
LA DIFFERENZA DI IBRA: “IMPAZZISCO SE UN COMPAGNO SBAGLIA UN PASSAGGIO, ANCHE IN ALLENAMENTO. IL PROBLEMA È CHI NON SI ARRABBIA. E SE FACCIO UN ERRORE IO? IO NON SBAGLIO MAI”- ZLATAN SI RACCONTA A "SETTE": "LO SCUDETTO? IL MILAN DEVE AVERE IL CORAGGIO DI SOGNARLO. LA CHAMPIONS? SE POSSO RESTARE LA FACCIO VOLENTIERI! LA FAMIGLIA MI MANCA, IN SVEZIA HO DUE FIGLI, A MILANELLO 25..." – E POI RACCONTA L’ESPERIENZA CON IL COVID: “STAVO A CASA, INCAZZATO, A UN CERTO PUNTO DAVO I NOMI AI MURI…” - IBRA SARA' ANCHE A SANREMO (LA DAGO-ANTICIPAZIONE BY GIUSEPPE CANDELA)
CAFONALINO “PREMO LAURENTUM” - INDOVINATE CHI HA VINTO IL PREMIO DEDICATO ALLA POESIA? GIUSEPPE CONTE! MA NON SI TRATTA DELL’AVVOCATO DI PADRE PIO MA DELL’OMONIMO SCRITTORE, POETA, LIBRETTISTA, DRAMMATURGO, TRADUTTORE - IL PRESIDENTE DELLA GIURIA, GIANNI LETTA, HA CONSEGNATO UN PREMIO SPECIALE A FIORELLO E A MARTINA BENEDETTI, INFERMIERA SIMBOLO DELLA LOTTA AL COVID
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
ITALIAVIRUS, IL BOLLETTINO DEL 24 DICEMBRE - SONO 18.040 I NUOVI CASI DI CONTAGIO (IERI 14.522) MENTRE SONO 505 I MORTI (IERI 553) PER UN TOTALE DI 70.900 VITTIME - NEL PRIMO GIORNO DI ZONA ROSSA NAZIONALE L'ITALIA SUPERA I DUE MILIONI DI CASI DA INIZIO EPIDEMIA - NELL'AMBITO DEI NUOVI CASI DI CONTAGIO, È SEMPRE IL VENETO LA REGIONE CHE SPICCA CON PIÙ CASI (3837). A SEGUIRE CI SONO LA LOMBARDIA (2656 CASI), EMILIA ROMAGNA (1692), LAZIO (1519) E PUGLIA (1458)