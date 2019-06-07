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Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti
FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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ADDIO AL “MESSAGGERO” – DOPO MEZZO SECOLO, MARCO MOLENDINI LASCIA CON UN FIUME DI RICORDI SU DIRETTORI E COLLEGHI (“QUANDO RITA SALA SCOMPARVE IN SPAGNA, I CARABINIEROS LA TROVARONO A SIVIGLIA, TUTTA VESTITA DI NERO, INNAMORATA DI UN CHITARRISTA DI FLAMENCO”) E UN’AMARA RIFLESSIONE SUL MESTIERE DI GIORNALISTA: “I QUOTIDIANI OGGI SONO IMPEGNATI IN UNA INUTILE CORSA CON IL WEB, COME UN ELEFANTE CHE VUOLE RAGGIUNGERE UNA GAZZELLA”
GIÙ AL NORDIO - È UNA NEMESI DEL TROJAN!: "È BENE CHE I MAGISTRATI ASSAGGINO SULLA LORO PELLE QUESTE TECNICHE INVESTIGATIVE MOLTO, MOLTO INVASIVE, UTILIZZATE IN TUTTI QUESTI ANNI CON UNA CERTA DISINVOLTURA'' - L'EX PM SUL CASO PALAMARA. ''CERTO CHE LE NOMINE SONO PILOTATE. SE NON HAI LA SPONSORIZZAZIONE DI QUESTA O QUELLA CORRENTE NON PUOI ASPIRARE A GUIDARE UFFICI IMPORTANTI'' - ALTRO CHE DIMISSIONI: MAGISTRATURA INDIPENDENTE CHIEDE ALL'UNANIMITÀ DI RITIRARE L'AUTOSOPENSIONE AI MEMBRI DEL CSM COINVOLTI
OLANDA PER NIENTE DESOLATA: ARRIVA PURE MEDIASET! - IL TITOLO CORRE IN BORSA CON LE VOCI DI UN TRASFERIMENO: IL DIRITTO DEI PAESI BASSI È UN BENGODI SOCIETARIO PER CHI VUOLE MANTENERE IL CONTROLLO DI UN'AZIENDA PUR SENZA AVERE LA MAGGIORANZA (ANCHE RELATIVA) DELLE AZIONI - L'OPERAZIONE, COME NEL CASO DI FCA, POTREBBE ESSERE PROPEDEUTICA A UN'OPERAZIONE A LIVELLO EUROPEO, DOPO L'ACQUISTO DEL 9,9% DI PROSIEBENSAT
IL BACIO LESBO IN TV CI PIACE DI PIÙ – UN LUNGO ABBRACCIO, UN BACIO SAFFICO A FAVORE DI TELECAMERE E L’ANNUNCIO DELLE NOZZE: “SORPRESA” A “ALL TOGETHER NOW” PER LA CANTANTE ANTONELLA LO COCO CHE, MENTRE CANTAVA “YOUR SONG” DI ELTON JOHN, È STATA RAGGIUNTA DALLA FIDANZATA – PECCATO CHE MICHELLE HUNZIKER ABBIA SENTITO LA NECESSITA' DI LANCIARSI IN UN AUGURIO STRABORDANTE DI RETORICA…(VIDEO)
“SARRI ALLA JUVENTUS? A ME NON HA DETTO NULLA” – PARLA GIANFRANCO ZOLA, VICE DEL TECNICO TOSCANO AL CHELSEA: "SIAMO RIMASTI CHE CI SAREMMO SENTITI IN CASO DI NOVITA’" - INTANTO GUARDIOLA TUMULA L'IPOTESI JUVE: "LA PREMIER E' IL TOP. IN ITALIA COME IN SPAGNA SE NON VINCI TI FISCHIANO..." - "IL CITY? IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE"
AMERICAN CAFONAL - NEL GIARDINO DI VILLA AURELIA VA IN SCENA IL MCKIM MEDAL GALA, UNA BUONA OCCASIONE PER USCIRE ALLO SCOPERTO PER DUE NUOVE COPPIE: ALAIN ELKANN E OSANNA REBECCHINI, CLEMENTINA MONTEZEMOLO E MICHEL MARTONE - OSPITI SPECIALI PAOLA ANTONELLI, SENIOR CURATOR DEL MOMA, E LUCA GUADAGNINO. IN MEZZO, CATTELAN FA CATTELAN, IL DESIGNER JOB SMEETS IN ABITI FEMMINILE ERA IL PIU' SEXY...
QUELLA SERA VEDEVO LE STELLE - LO CHEF TEDESCO OLIVER GLOWIG, MOLTE STELLE MICHELIN, AMMETTE DI AVER SBAGLIATO A METTERSI IN AUTO A ROMA DOPO AVER BEVUTO TROPPO: ''MI HANNO CONDANNATO, MA ORA MI RIABILITO CON I LAVORI SOCIALMENTE UTILI''
LA CURA DELLO SPECCHIO - AVERE UN ASPETTO GRADEVOLE MENTRE SI COMBATTE UNA DURA BATTAGLIA CONTRO UN TUMORE AIUTA IL BENESSERE PSICHICO ED È UN’ARMA CONTRO LA DEPRESSIONE - IL MIGLIORAMENTO ESTETICO DIMEZZA IL MALESSERE EMOTIVO, MAN MANO CHE MIGLIORA LA PERCEZIONE DEL PROBLEMA CUTANEO: NON A CASO SPOPOLANO I CORSI DI FORMAZIONE PER IL MAKE UP “CURATIVO”…