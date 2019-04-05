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Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti
FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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“PUÒ CAPOVOLGERE LA VIGNETTA E SEMBRA CHE IL NONNO SALTI DI GIOIA” – VIDEO: JIM CARREY IN UN’INTERVISTA A “VARIETY” RISPONDE AD ALESSANDRA MUSSOLINI, CHE GLI AVEVA DATO DEL “BASTARDO” PER UNA VIGNETTA SUL DUCE E CLARETTA PETACCI – “NON AVEVO IDEA CHE LA NIPOTE DI MUSSOLINI ESISTESSE, MA PUÒ COMUNQUE TRASFORMARE QUELLA FACCIA APPESA IN UNA RISATA, RUOTANDO LA VIGNETTA…”
BOEING BOEING, SENTO ZOMPETTARE UNA CAUSA MILIARDARIA - ''I PILOTI LOTTARONO PER 6 MINUTI CONTRO IL SISTEMA DI SICUREZZA PER EVITARE DI ANDARE A PICCO''. I PRIMI RISULTATI DELL'INCHIESTA SUL VOLO ETHIOPIAN DIMOSTRANO CHE I PILOTI SAPEVANO COME CONTRASTARE IL MECCANISMO ANTI-STALLO, MA ERA IMPOSSIBILE DA CONTRASTARE - IN ARRIVO RICHIESTE DI RISARCIMENTO MILIONARIE PER NEGLIGENZA CONTRO IL COLOSSO AMERICANO?
''BEVI LACRIME, SANGUE E ALCOL''. MA ALLORA LA MAFIA NIGERIANA ESISTE! (E LO SCRIVE PURE ''REPUBBLICA'') - DUE PENTITI PORTANO ALL'ARRESTO DI 13 NIGERIANI A PALERMO. VIDEO: IL RITO DI INIZIAZIONE, ''APRI LA BOCCA, CHIUDI GLI OCCHI, INGOIA INGOIA INGOIA! GIURO DI SOSTENERE LA CONFRATERNITA EIYE'' - PORRO: ''CHI PARLAVA DI MAFIA NIGERIANA VENIVA INSULTATO, SEMBRAVA CHE VOLEVAMO ATTACCARE L'ACCOGLIENZA. MA SUI BARCONI CI SONO PURE I DELINQUENTI''
VE LO RICORDATE? – ISPIRO’ IL PERSONAGGIO DI OLIVER HUTTON, L’HOLLY DEL MITOLOGICO CARTONE ANIMATO ‘HOLLY E BENJI', A 52 ANNI NON HA ALCUNA INTENZIONE DI APPENDERE LE SCARPETTE AL CHIODO E A "L'EQUIPE' CONFESSA: "VOGLIO GIOCARE FINO ALLA MORTE SE E' POSSIBILE" – DI LUI IL PROFESSOR FRANCO SCOGLIO DISSE: “E’ UNA MACCHIETTA APPLICATA”. DI CHI SI TRATTA? - VIDEO
CAFONALINO “DOLCEROMA” – PER LA PREMIERE DEL FILM INTERPRETATO DA BARBARESCHI E "ISPIRATO A VALSECCHI E DE LAURENTIIS" IL CINEMA TRASLOCA A TEATRO. OVVIAMENTE ALL’ELISEO – MONTANARI FA IL ROMANTICONE CON LA DOLCE METÀ ANDREA DELOGU, IN GRAN SPOLVERO (E SPOLVERINO), CESARA BUONAMICI CON GIANNI LETTA E SIGNORA, LORENZO RICHELMY FA LE FACCE CON LUCA VECCHI DEI “THE PILLS” – MANCAVA CLAUDIA GERINI...
DOWNTOWN NON SARÀ PIÙ UNA MOTOWN - NEW YORK IMPONE UNA TASSA DA 11 DOLLARI (25 PER FURGONI E CAMION) PER ENTRARE IN AUTO NELLA ZONA PIÙ TRAFFICATA, OVVERO DALLA 60^ STRADA IN GIÙ, ALLE PENDICI DI CENTRAL PARK. I SOLDI ANDRANNO AL TRASPORTO PUBBLICO, VISTO CHE LA METRO È PROSSIMA AL COLLASSO - OVVIAMENTE SI OPPONGONO MOLTI COMMERCIANTI E ''PENDOLARI'', CHE VEDONO L'ENNESIMA GABELLA DI DE BLASIO
MANGIATE POCO E NON DIMAGRITE? MA SIETE SICURI DI EVITARE I CIBI CHE SONO UN VERO ATTENTATO PER LA LINEA? ACCANTO AI SOLITI DOLCI E CARBOIDRATI CI SONO UNA SERIE DI ALIMENTI CHE NON BISOGNEREBBE NEMMENO TENERE IN DISPENSA SE NON SI VUOLE CADERE IN TENTAZIONE - DALLA MORTADELLA ALLE BRIOCHES CON LA CREMA: I CIBI CHE SOLO POCHI FORTUNATI POSSONO PERMETTERSI SENZA LIMITI…