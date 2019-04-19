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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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CALTA CANTA E LE CANTA ALLE GENERALI: ''HANNO ESCLUSO I BENETTON DAL CDA, MA NEGLI ULTIMI TRE ANNI L'AZIONARIATO E' CAMBIATO''. LA FAMIGLIA DEI MAGLIONCINI (E DEL PONTE MORANDI) È ARRIVATA AL 4% EPPURE HA ZERO CONSIGLIERI, MENTRE LA DE AGOSTINI CON L'1,8% HA PELLICIOLI - C'E' UN MOTIVO: IL RISCHIO DI UN CONCERTO TRA MEDIOBANCA, CALTAGIRONE, DEL VECCHIO E BENETTON. RISCHIAVANO DI DOVER LANCIARE L'OPA
SENZA MESSI, GUARDIOLA IN EUROPA NON VINCE PIU’ - COL BAYERN MONACO SI E’ FERMATO 3 VOLTE IN SEMIFINALE, CON IL CITY UNA AGLI OTTAVI E DUE AI QUARTI – INGLESI E TEDESCHI SOTTO LA SUA GUIDA HANNO INVESTITO BEN 812 MILIONI (608 GLI INGLESI E 204 I TEDESCHI) PER NON CENTRARE L’OBIETTIVO CHAMPIONS – PESANO GLI ERRORI DEGLI ARBITRI E QUELLI DEL VAR - GUARDIOLA NON SI RASSEGNA E DICE CHE “CI RIPROVERA’”. ALLA GUIDA DEL CITY O…MAGARI DELLA JUVE?
CAFONALINO – DALLA DOLCE VITA ALLA MOSCO-VITA: GRAN DEFILÉ DI BONONE PER L’INAUGURAZIONE DI “RED SQUARE”, IL LOCALE APERTO DA ELENA SPIRINA A VIA VENETO – ALL’INTERNO CAMPEGGIA IL CELEBRE QUADRATO ROSSO DI MALEVIC, INTORNO VIP E MORTI DI FAMA VARI E AVARIATI: JANE ALEXANDER, GIACOMO URTIS E UNA SCHIERA DI RUSSI DI CONTORNO
MA CHE BEL CASTELLO – VIAGGIO TRA LE DIMORE REALI E I MANIERI PIÙ BELLI DEL MONDO - DALLE FORTEZZE DEL V SECOLO ALLE MERAVIGLIOSE STRUTTURE FIABESCHE FINO ALLE FORTEZZE NORMANNE E ALLE ROCCAFORTI DEI SAMURAI - E C'E' ANCHE IL CASTELLO DELLE FAVOLE CHE ISPIRO' WALT DISNEY...
IL SONNO È FEMMINA – LE DONNE DEVONO DORMIRE ALMENO 20 MINUTI IN PIÙ DEI MASCHI. LA RICERCA DI UNO SCIENZIATO BRITANNICO: USANO MOLTO IL CERVELLO E QUINDI CI VUOLE LORO PIÙ TEMPO PER RECUPERARE – NON SOLO: LE FEMMINE HANNO IL SONNO PIÙ FRAGILE E QUINDI SOFFRONO PIÙ FACILMENTE DI INSONNIA PERCHÉ…