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WOW, WAWRINKA! – AL ROLAND GARROS “STAN THE ANIMAL” STENDE GARIN E POI SALVA UN BIMBO DALLA FOLLA CHE LO STAVA SCHIACCIANDO - "LA GENTE SPINGEVA TROPPO, HO VISTO CHE PIANGEVA E STAVA MALE COSÌ L’HO SOLLEVATO PER TOGLIERLO DALLA RESSA, POI…” – VIDEO
PUB PUBICO - IL “NORMAN'S COACH AND HORSES”, UNO DEI PIÙ ANTICHI PUB DI LONDRA, HA OTTENUTO LA LICENZA PER NUDISTI NELLA SPERANZA CHE LA MOSSA RIESCA A SALVARE IL LOCALE DALLA CESSIONE A UNA GROSSA CATENA – I CLIENTI ENTRANO, SI SPOGLIANO E INIZIANO A TRACANNARE BIRRA - “DOPO UN PO’ DIMENTICHI DI ESSERE NUDO…” DICONO GLI AVVENTORI CHE…
GIÙ LA MASCHERA – NON SEMPRE UN SORRISO VUOL DIRE STARE BENE: MOLTE PERSONE SONO AFFETTE DALLA COSIDDETTA “SMILING DEPRESSION”, UN DISTURBO SUBDOLO DIFFICILE DA DIAGNOSTICARE - TALE DEPRESSIONE PUÒ INIZIARE PRESTO NELLA VITA E DURARE A LUNGO. DIVERSAMENTE DA ALTRE NELLE QUALI L'INSONNIA È UN CAMPANELLO DI ALLARME, IN QUESTA FORMA IL BISOGNO DI DORMIRE IN GENERE AUMENTA E L'ANGOSCIA TENDE A SALIRE SOPRATTUTTO LA…