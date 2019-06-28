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CAFONALINO – ENRICO VANZINA MATTATORE ALLA PRESENTAZIONE DEL PRIMO ROMANZO DI ANDREA PURGATORI, “QUATTRO PICCOLE OSTRICHE”, CON FIORENZA SARZANINI CHE CI TIENE A PRECISARE: “È UN ROMANZO, MA DI CRONACA” – PAOLO MIELI INCRAVATTATISSIMO NONOSTANTE L’AFA, VALSECCHI SCAMICIATO. E POI IL DIRETTORE DI LA7 ANDREA SALERNO, GIUSEPPE DI PIAZZA, BRUNO E ANNALISA MANFELLOTTO…
IL RISTORANTE PIÙ BELLO AL MONDO COL MANZO SCADUTO - PARLANO GLI CHEF DI ''GROTTA PALAZZESE'' DI POLIGNANO A MARE, UNO DEI LUOGHI PIÙ FAMOSI AL MONDO, DOPO LA FIGURACCIA DELLA MULTA, TRA MANZO GIAPPONESE SCADUTO E PESCE NON TRACCIABILE. ''L'UNICO ERRORE CHE CI RIMPROVERIAMO È…''