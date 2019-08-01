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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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LA MISTERIOSA MORTE DI LIGATO, “L’ITALIETTA VIGLIACCA” E IL SUICIDIO DELLA PRIMA REPUBBLICA - 30 ANNI FA ALCUNI KILLER ASSOLDATI DALLA 'NDRANGHETA MASSACRARONO CON 26 COLPI DI PISTOLA (UNA GLOCK, L'ARMA DEI SERVIZI SEGRETI) L'EX PRESIDENTE DELLE 'FERROVIE DELLO STATO' - VOLEVA BANDIRE GARE D’APPALTO INTERNAZIONALI PER L’ALTA VELOCITÀ (IN BALLO 50-100 MILIARDI DI EURO)
RENAULT HA VOGLIA DI FCA E RIVEDE L’ALLEANZA CON NISSAN – SECONDO IL “WALL STREET JOURNAL” I GIAPPONESI VORREBBERO CHE I FRANCESI RIDUCESSERO LA LORO PARTECIPAZIONE PER RIEQUILIBRARE IL RAPPORTO TRA LE DUE SOCIETÀ – A QUEL PUNTO ANCHE NISSAN SAREBBE DISPOSTA ALLA FUSIONE CON FIAT CHRYSLER. MA COMUNQUE DEVE DECIDERE LO STATO FRANCESE, CHE HA IL 15% DI RENAULT E ENTREREBBE NEL CAPITALE DELLA NUOVA SOCIETÀ
GRETA E VINCI – PRIMA DI PARTIRE CON LO YACHT DI PIERRE CASIRAGHI VELEGGIANDO VERSO GLI USA, GRETA THUNBERG RISPONDE A TRECCE AFFILATE A UN EDITORIALISTA AUSTRALIANO CHE L'AVEVA DERISA: “SONO ‘PROFONDAMENTE DISTURBATA’ PER QUESTE CAMPAGNE DI ODIO E COSPIRAZIONE” – NELL’ARTICOLO DI ANDREW BOLT SI FACEVA ESPLICITO RIFERIMENTO ALLA SALUTE MENTALE DI GRETA, DEFINENDOLA… – VIDEO
LA JUVE BALLA SULLE PUNTE – DYBALA, HIGUAIN, MANDZUKIC E KEAN ANDRANNO TUTTI VIA PER METTERE CRISTIANO RONALDO NELLE MIGLIORI CONDIZIONI POSSIBILI. CIOÈ NON OSCURARE LA SUA STELLA SOLITARIA E FARLO STARE TRANQUILLO – LUKAKU GREGARIO DI CR7, IL SOGNO ICARDI E IL PRESSING SU CHIESA: IL MERCATO BIANCONERO SI GIOCA TUTTO NELL’AREA DI RIGORE…
CAFONALISSIMO TARANTINO! – FOLLA IN DELIRIO PER LA PREMIERE DEL NUOVO CAPOLAVORO DEL REGISTA “C’ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD” – INSIEME A QUENTIN CI SONO UNA STUPEFACENTE MARGOT ROBBIE E LEONARDO DICAPRIO (CON PADRE AL SEGUITO), MA NON BRAD PITT – IN COMPENSO SFILA UNA VAGONATA DI STAR NOSTRANISSIME: DA VALERIA MARINI A FLAVIA VENTO, DA ALESSANDRO BORGHI A CHRISTIAN DE SICA FINO A BONOLIS/BRUGANELLI E RAGGI/LEMMETTI…
GNAM! LA BALENA CHE INGHIOTTE UN LEONE MARINO - MA NON SI CIBAVANO SOLO DI PLANCTON E PESCETTI? SÌ, MA UN GRUPPO DI MEGATTERE A CACCIA DI SARDINE SI È TROVATA IN MEZZO A CENTINAIA DI OTARIE. UNA SPALANCA LE FAUCI E SENZA ACCORGERSENE STA PER PAPPARSI UN BESTIONE. IL FINALE PERÒ NON È INDIGESTO
PIÙ POPPATE PIÙ VITA – SOLO QUATTRO BIMBI SU DIECI NEL MONDO VENGONO ALLATTATI AL SENO IN MODO ESCLUSIVO FINO AI 6 MESI DI VITA: PROMUOVERLO PER TUTTI I NEONATI POTREBBE SALVARE PIÙ DI 820MILA VITE OGNI ANNO – L’OMS DÀ IL VIA ALLA SETTIMANA MONDIALE CHE PROMUOVE LA NUTRIZIONE NATURALE DEL NEONATO E IL MINISTERO DELLA SALUTE LANCIA LA CAMPAGNA “E' NATURALE!”…(VIDEO)