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Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti.
FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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VIDEO FLASH - DAGO-VOYEUR IN ESTASI PER LAILA, LA NUOVA FIAMMA DI LAPO ELKANN - I PIU' PORCELLINI SEGNALANO UNA IMPRESSIONANTE SOMIGLIANZA DELLA MODELLA CON UNA RICCIOLUTA E SCATENATA ATTRICE PORNO... - VIDEO + FOTOGALLERY VIETATISSIMA AI MINORI
C’ERAVAMO TANTO AMATI – MATTEO RENZI ATTACCA BRUTALMENTE PAOLO GENTILONI ALLA SUA SCUOLA DI POLITICA: “È STATO LUI A FAR PASSARE IL MESSAGGIO DI UNA TRIPLICE RICHIESTA DI ABIURA AI 5 STELLE. ERA AL COLLE MA NON HA APERTO BOCCA, MA LO HA DETTO A REPUBBLICA E ALL’HUFFINGTON POST, GUARDA CASO DELLO STESSO EDITORE” - POI AVVERTE: “NEL PD, OVE CI FOSSE LA ROTTURA, SARÀ UN CAOS. NON È DETTO CHE IL PARTITO ARRIVI TUTTO INSIEME ALLE ELEZIONI” – L’AUDIO INTEGRALE
“ALIBABA” E I 40 SOLDONI – IL GIGANTE CINESE DELL’E-COMMERCE POSTICIPA LA QUOTAZIONE SULLA BORSA DI HONG KONG PER VIA DELLE PROTESTE CONTRO IL REGIME DI PECHINO – JACK MA NON VUOLE INDISPETTIRE XI JINPING, ANCHE PERCHÉ LA QUOTAZIONE SAREBBE UN GRAN REGALO ALL’EX COLONIA BRITANNICA, VISTO CHE L’AZIENDA PUNTA A RACCOGLIERE ALMENO 15 MILIARDI DI DOLALRI. A WALL STREET NEL 2014 FECE UN BOTTINO DA RECORD – VIDEO
SE NON TI POSSIEDE IL DEMONIO, CI PENSA IL PRETE - IN PROVINCIA DI FIRENZE, IL 58ENNE DON EMANUELE DONDOLI VIENE INDAGATO PER VIOLENZE SESSUALI SU UNA 19ENNE CONVINTA DI ESSERE PREDA DI ENTITÀ MALVAGIE - IL RELIGIOSO L’AVREBBE CONVINTA A SPOGLIARSI PER SOTTOPORSI A MASSAGGI CON UN “UNGUENTO BENEDETTO”...
DOVE PASSA RONALDO NON CRESCE PIÙ L’ERBA - ARRIVATO ALLA JUVENTUS, CR7 HA DEVASTATO TUTTI I COMPAGNI DI REPARTO: KEAN È STATO CEDUTO, DYBALA È ENTRATO IN CRISI, MANDZUKIC È CONSIDERATO UN ESUBERO E HIGUAIN, GIA' SACRIFICATO AI TEMPI DAL REAL MADRID SULL'ALTARE DI RONALDO, È ORMAI UNA PALLA AL PIEDE - IL PORTOGHESE SPADRONEGGIA E CHI VIENE SCHIERATO AL SUO FIANCO E’ COSTRETTO A GIOCARE PER LUI…
CAFONALINO - MARIA FRANCESCA PROTANI, GIOVANE COMPAGNA DI VINCENZO CRIMI, REUCCIO DELLE FARMACIE A ROMA, HA VOLUTO SALUTARE AMICI E TARDONE CON IL PARTY A TEMA “CHEERS”. RIGOROSO IL DRESS CODE: GLI UOMINI IN CAMICIA BIANCA, LE DONNE CON LE MERCANZIE AL VENTO - GRAN PASSERELLA DI GNOCCHE - TRA GLI OSPITI IGNAZIO LA RUSSA E LA DEBORDANTE LILIAN RAMOS, IL PRINCIPE GIOVANELLI - GALLERY
AVETE SOLDI DA SPENDERE? ECCO LA LISTA DEI VENTICINQUE RISTORANTI PIÙ CARI DEL MONDO - GLI ESPERTI PARLANO DI DENARO BEN SPESO, MA IL CONTO VI FARÀ GIRARE LA TESTA (E LE PALLE) – NEL PIÙ “ECONOMICO” SI SPENDONO PER TRE PORTATE 200 EURO, MENTRE IL PIÙ CARO VI ACCOGLIERÀ IN UNA STANZA SPOGLIA CHE PRENDERÀ VITA CON UNA COMBINAZIONE DI LUCI E VIDEO PROIEZIONI AL COSTO DI “APPENA” 1650 EURO A PERSONA – E C’È ANCHE UN RISTORANTE IN ITALIA A 290…(VIDEO)
VORRESTE SAPERE LA DATA DELLA VOSTRA MORTE? – QUELLA CHE FINO A IERI SEMBRAVA SOLO FANTASCIENZA POTREBBE DIVENTARE REALTÀ: UN GRUPPO DI SCIENZIATI HA SVILUPPATO UN NUOVO ESAME DEL SANGUE IN GRADO DI “PREVEDERE” SE SI MORIRÀ NEI PROSSIMI DIECI ANNI – IL TEST SI BASA SU UNA SERIE DI BIOMARCATORI CHE…