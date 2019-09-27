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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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TOTO MODO - IL SIGNORE DELLE AUTOSTRADE ABRUZZESI NON TRATTAVA SOLO COL PD: ANCHE IL MOVIMENTO 5 STELLE HA CONSOLIDATO IL SUO POTERE - CON TONINELLI ALLE INFRASTRUTTURE, STRADA DEI PARCHI SI È VISTA PROLUNGARE DI 10 ANNI LA CONCESSIONE AUTOSTRADALE E HA OTTENUTO 2 MILIARDI PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
“MALEDETTO SCIMMIONE NEGRO, STAI MEGLIO AL GIARDINO ZOOLOGICO!” – INSULTI RAZZISTI A JUAN JESUS, IL PREMIER CONTE DURO: “CHI LO HA INSULTATO FUORI A VITA DAGLI STADI” – LA ROMA “DASPA” A VITA IL TIFOSO DALL’OLIMPICO E RENZI FA I COMPLIMENTI AL CLUB: “GIUSTO PUNIRE IL COLPEVOLE”
CAFONAL #VIATEULADA66 - LA RAI SI METTE IN MOSTRA A PALAZZO VENEZIA: LA FOTO DEL PRESIDENTE FOA CON IL SOTTOSEGRETARIO RENZIANO SCALFAROTTO. E POI ARBORE, ADRIANA VOLPE, GIORGIA CARDINALETTI (EX 'DOMENICA SPORTIVA', ORA AL 'TG1') - LE 10 TRASMISSIONI CULT, GLI ABITI (DA QUELLI DELLE GEMELLE KESSLER AL TAILLEUR DI FRANCA LEOSINI) GLI OGGETTI (IL TELEFONO DI ‘PRONTO RAFFAELLA?’) CHE HANNO FATTO LA STORIA…
SONNO O SON DESTO – A NEW YORK HA APERTO L’EQUINOX HOTEL, IL PRIMO ALBERGO AL MONDO DEDICATO ALLA CURA DEL SONNO – PER FAVORIRE UNA BELLA DORMITA NELLE STANZE LA TEMPERATURA È MANTENUTA COSTANTEMENTE TRA I 18 ED I 19 GRADI, LE PERSIANE A SCOMPARSA GARANTISCONO IL BUIO TOTALE E LE FINESTRE SONO COMPLETAMENTE INSONORIZZATE – E ANCHE IL IL MATERASSO È… (VIDEO)
VOLETE SAPERE QUANTO CI METTE IL VOSTRO CORPO PER DISINTOSSICARSI DALLE SIGARETTE? IL RECUPERO DI UNA CONDIZIONE CARDIOVASCOLARE PUÒ RICHIEDERE FINO A 25 ANNI - CHI HA ALLE SPALLE ALMENO UN VENTENNIO DI FUMO PUÒ QUASI DIMEZZARE IL RISCHIO DI AMMALARSI DI CUORE NEI 5 ANNI CHE SEGUONO IL GIORNO IN CUI SPEGNE L'ULTIMA SIGARETTA. MA PER ARRIVARE AD AVERE CUORE, ARTERIE E VENE SIMILI A CHI NON HA MAI FUMATO…