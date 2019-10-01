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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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E QUESTA SAREBBE LA CLASSE DIRIGENTE - CARLO CALENDA APRE GLI OCCHI: “PER 30 ANNI HO RIPETUTO CAZZATE SUL LIBERISMO” - L'EX MINISTRO DELLO SVILUPPO SI PENTE: “QUANDO GIAVAZZI E ALESINA SCRIVEVANO SUL 'CORRIERE' CHE NON BISOGNAVA SALVAGUARDARE IL POSTO DI LAVORO MA IL LAVORO, IO DICEVO ‘OH CHE GRAN FIGATA’. POI QUANDO HO AVUTO DAVANTI L’OPERAIO DELL’EMBRACO HO CAPITO CHE ERA UNA GRAN CACCHIATA...”
"DELFIN" CURIOSO - DEL VECCHIO STA MEDITANDO DI SALIRE OLTRE IL 10% DI MEDIOBANCA E, CON L’OK DELLA VIGILANZA BCE, LA PARTECIPAZIONE DELLA HOLDING "DELFIN" POTREBBE ARRIVARE FINO AL 20 - L’ATTIVISSIMO PATRON DI LUXOTTICA È BELLO LIQUIDO MA AGISCE CON CALMA. INTANTO POTREBBE ELIMINARE LA CLAUSOLA DEL “MANAGER INTERNO” PER INDEBOLIRE NAGEL. L’OBIETTIVO È GENERALI
L'EUROPA LEAGUE DE’ NOANTRI – LA LAZIO RIBALTA IL RENNES, SOLO PARI PER LA ROMA CONTRO I LUPI D’AUSTRIA (VIDEO) - VIPERETTA: "SE DOMANI CI FOSSE LA POSSIBILITÀ DI PRENDERE LA ROMA LO FAREI SUBITO. E PRIMA DELL'ARRIVO DI PALLOTTA… " -PETRACHI, IL "CASO DZEKO" E L'INDAGINE DELLA PROCURA FIGC – ZANIOLO, SCOTTATO PER GLI INSULTI ALLA MADRE, RISPONDE ALLA CURVA NORD: ECCO COME – VIDEO
CAFONALINO - COME SI MAGNA A PIAZZA DI SPAGNA! E SOPRATTUTTO, SI BEVE! DOLCE & GABBANA PRESENTA I NUOVI TESSUTI NELLA SUA BOUTIQUE ROMANA E BRUNO VESPA FA ASSAGGIARE I GIOIELLINI DELLA SUA CANTINA – GIANNI LETTA, GIULIO MAIRA, VALERIA LICASTRO, SIMONETTA MATONE, CONCITA BORRELLI, MARISELA FEDERICI: PROSIT!
ALT! MANGIARE VERDURE CRUDE UCCIDE BATTERI INTESTINALI INDISPENSABILI PER IL NOSTRO ORGANISMO – DOPO ANNI IN CUI IL “RAW FOOD” È DIVENTATO DI MODA SULLE TAVOLE DI OGNI SALUTISTA CHE SI RISPETTI, ORA UN GRUPPO DI RICERCATORI AMERICANI HA SCOPERTO CHE LA VERDURA CRUDA MUTA IL NOSTRO MICROBIOMA: UN CAMBIAMENTO A RISCHIO DI…
VIENI AVANTI, VACCINO – MANCANO TRE MESI AL CONTAGIO MA IL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA HA GIÀ LANCIATO L’ALLARME SULL’INFLUENZA STAGIONALE - MELANIA RIZZOLI: “IL VACCINO RESTA IL MODO MIGLIORE PER PROTEGGERSI, CON UN'IMPELLENZA SEMPRE PIÙ ALTA AL CRESCERE DELLA FRAGILITÀ DEL SOGGETTO, È POSSIBILE ESEGUIRLO A TUTTE LE ETÀ, È SICURO E PRIVO DI RISCHI, ED È L'UNICA ARMA FARMACEUTICA A DISPOSIZIONE…”